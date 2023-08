Nas Notícias 5 erros comuns que deve evitar na condução Por

Os condutores adquirem algumas práticas e comportamentos ao volante que, apesarem de ser comuns, podem colocar em perigo a sua segurança e de outros utilizadores das vias. Veja 5 erros comuns que deve evitar na condução.

No sentido de aumentar a segurança durante a condução e de poupar o seu veículo, existem alguns comportamentos que deve evitar. Tome note e perceba como é que alguns até são muito simples de acabar com eles.

1 – Usar a manete de velocidades para descansar é erro na condução

Muitos condutores têm por hábito colocar a mão na manete de velocidades para descansar durante as viagens. Mas esse é um erro.

Além de desgastar a sua embraiagem, este comportamento é inseguro, visto que as duas mãos devem estar no volante, sempre que possível.

Assim, coloque apenas a mão na manete da mudança de velocidades somente quando quer alternar velocidades.

2 – Avanços e recuos no semáforo vermelho é um erro durante a condução

Os condutores devem respeitar as paragens em sinais ou semáforos. Cumpra as regras à luz daquilo que está estabelecido no código da estrada. Mas sabe-se que existem alguns condutores que não o fazem.

Quando estão à espera que o semáforo vermelho passe a verde, por exemplo, estão em constantes movimentos de avanço e recuo. Mas isso é um erro.

Esse comportamento cria um desgaste na embraiagem desnecessário, uma vez que poderá estar a pressionar o rolamento de encosto, o disco e o prato de pressão.

3 – Pisa a embraiagem enquanto circula e mesmo quando não alterna a mudança?

Nos veículos com caixa de velocidades manual, o pedal da embraiagem só deve ser pisado quando se quer alterar a velocidade.

Desse modo, evite pisar o pedal da embraiagem que não é um pedal de descanso para o pé dos automobilistas.

De todas as vezes que faz isto, o disco da embraiagem desliza e cria um desgaste maior nesta componente importante dos veículos. E quando fizer uma visita à oficina a fatura pode ser elevada, mesmo que saiba como escolher um bom mecânico.

4 – Conduzir em ponto morto é um erro comum na condução que deve evitar

Muitos condutores acreditam que estão a poupar enquanto conduzem sem qualquer velocidade engatada.

Além de ser um erro comum, este é um risco que não deve correr. A segurança do veículo fica comprometida e não está a poupar nada, pelo contrário.

Ao conduzir em ponto morto, como é comum dizer-se, está a desgastar os travões. Porquê? Como nenhuma velocidade controla o veículo, este segue mais veloz e precisará de travar mais cedo ou mais tarde.

5 – Pisa até ao fundo o acelerador quando está em baixa rotação?

O quinto erro muito comum que os condutores, sem se aperceberem muitas vezes, cometem é pisar até ao fundo o acelerador quando estão em baixa rotação.

Ao fazer isso, está basicamente a confundir o motor que quando está em baixa rotação prepara-se para abrandar. Porém, se pisa o pedal até ao fundo, está a dizer que é para acelerar.

Quem executa muitas vezes esta ação poderá danificar o motor e levar a gastos futuros em reparações.

Poupe em tudo menos na segurança

Agora que ficou a conhecer cinco dos erros mais comuns que os condutores cometem ao volante e acabam por comprometer vários componentes do veículo saiba que mudar estas práticas são essenciais para poupar.

Não julgue que a poupança apenas se procura no momento de abastecer.

É certo que muita gente procura os postos com preços mais baixos e tentam saber o que provoca as variações do preço dos combustíveis.

Mas não é menos verdade de que durante a condução o próprio comportamento do condutor tem muito impacto na eventual poupança.

Acima de tudo, no que nunca deve poupar é na segurança. Circule sempre com precaução e faça uma condução defensiva.