Nas Notícias O que fazer para procurar emprego? Por

Dicas sobre o que fazer para procurar emprego

Está à procura ou quer mudar de emprego, mas não sabe por onde começar? Veja seis dicas que o podem ajudar neste processo e conte com a ajuda também do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Para alcançar com êxito o objetivo de sair rapidamente de uma situação indesejada de desemprego ou até mesmo mudar de trabalho, é crucial adotar uma abordagem proativa e manter uma motivação constante na procura de novas e oportunidades.

Estas são as dicas que o podem ajudar, quando decidir fazer uma procura ativa de emprego:

1 – Defina objetivos

Nesta fase de procura, é extremamente necessário definir os objetivos profissionais. Sugestão: Elabore uma lista de setores e empresas com que se identifica, e ainda o cargo que mais se adequa ao seu perfil. Tente ser realista. Nem demasiado conservador, nem muito ambicioso. Defina o salário ideal. Encontre um máximo e um mínimo que estaria disposto a receber para ser feliz a trabalhar.

2 – Expanda a sua rede de contactos

É através desses contactos que poderá aumentar a sua visibilidade perante os profissionais de todas as áreas e, consequentemente, aumentar a possibilidade de surgir uma oportunidade de emprego.

Assim, use redes sociais como o Linkedin que servem para isso e não tenha vergonha de pedir conexões ou fazer comentários em publicações relevantes. Contudo, não se esqueça de algumas coisas que pode ou não fazer.

Além disso, informe os amigos e a família de que procura um novo desafio profissional, eles confiam em si, e podem ser uma porta aberta para alguma empresa com quem tenham contacto.

3 – Alimente o currículo

O tempo de procura de emprego pode ir além do que desejaria, por isso, aproveite para atualizar e alimentar o seu currículo. Para cada candidatura que enviar, tenha o cuidado de adaptar as suas experiências profissionais às necessidades da oferta.

Assim, desenvolva a informação relacionada com um determinado projeto que pode fazer a diferença na função a que se está a candidatar.

Deste modo, se está sem trabalhar, aposte nas formações online/presenciais que vão ao encontro do seu perfil e que o ajudarão a desenvolver soft e hard skills.

4 – Conheça a empresa

Por outro lado, conheça a empresa antes de se candidatar. Investigue, pesquise e leve algumas perguntas para fazer ao recrutador. Foque-se em perceber se a cultura e os valores da empresa estão alinhados com os seus próprios valores e se o ambiente lhe parece adequado à sua maneira de estar na vida e no trabalho.

Estude, dedique-se e confie em si mesmo, não desista de procurar o emprego que o fará feliz!

5 – Prepare-se devidamente para a entrevista

Preparar a entrevista pode ser o primeiro passo para ter sucesso, bem como conhecer as ferramentas utilizadas para o efeito.

Para tal, estude algumas plataformas utilizadas, tais como Microsoft Teams e Zoom e, se for o caso, simule uma entrevista. Saiba exatamente quais são as suas espectativas e necessidades para exercer determinada função. É durante a entrevista que deve colocar todas as questões que lhe permitirão tomar uma decisão consciente.

6 – Trabalhe no seu perfil

Outra coisa importante nesta fase de transição e de procura de trabalho é reservar um tempo para pensar em si e na postura que quer adotar daqui para frente. Trabalhe a sua autoconfiança, esta será essencial para marcar uma postura positiva e para convencer-se de que é capaz de enfrentar todos os desafios.