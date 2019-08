Hoje é dia 16 de agosto, morrem Eça e Elvis, nasce António Nobre Por

O dia 16 de agosto junta três grandes nomes das Artes, da literatura portuguesa e da música do mundo. Hoje, assinalam-se as mortes de Eça de Queirós e Elvis Presley e o nascimento do poeta António Nobre.

A 25 de novembro de 1845 nasceu, na Póvoa de Varzim, José Maria de Eça de Queirós, um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa, autor de diversos romances de referência, como ‘Os Maias’ e ‘O crime do Padre Amaro’. Eça morreria em Paris, a 16 de agosto de 1900.

E no dia em que se assinala a morte de Eça lembra-se outro nome da escrita: o poeta António Pereira Nobre, nascido no Porto, também a 16 de agosto, mas em 1867.

A obra de António Nobre insere-se nas correntes romântica e saudosista da geração finissecular do século XIX português. Viria a morrer na Foz do Douro, também no Porto, a 18 de março de 1900).

Hoje também é dia de recordar outro nome, cujo talento extravasou as fronteiras de Memphis, para os EUA e para todo o mundo.

Elvis Presley nasceu a 8 de janeiro de 1935, em East Tupelo, e viria a falecer em Memphis, no dia 16 de agosto de 1977.

O ‘Rei do Rock’ é uma lenda viva e permanece eterno nas galerias dos músicos mais consagrados de sempre.

Nasceram a 16 de agosto Arthur Cayley, matemático britânico (1821), Wilhelm Wundt, filósofo e psicólogo alemão (1832), António Nobre, poeta romântico português (1867), e Lawrence da Arábia, militar inglês (1888).

Morreram ainda Wendell Meredith Stanley, químico norte-americano (1904), Charles Bukowski, escritor norte-americano (1920), Shimon Peres, político israelita (1923), James Cameron, realizador norte-americano (1954), e Madonna, cantora norte-americana (1958).

Morreram neste dia Jakob Bernoulli, matemático holandês (1705), John Pemberton, farmacêutico e inventor da bebida Coca-Cola (1888), Eça de Queirós, escritor português (1900), e Takijiro Onishi, almirante japonês, conhecido como o pai da ideologia kamikaze (1945).

Morreram também Bela Lugosi, ator húngaro (1956), Wanda Landowska, musicóloga e cravista polaca (1959), e Elvis Presley, cantor, compositor e ator norte-americano (1977).