Hoje é dia 28 de maio, golpe de estado abre caminho à implantação do Estado Novo Por

Corria o ano de 1926 quando, a 28 de maio, um golpe de estado leva à queda da I República Portuguesa e abre caminho à implantação do Estado Novo. Também neste dia, em 1588, dá-se a derrota da… Armada Invencível.

Hoje é dia de recordar um facto incontornável da História de Portugal: a Revolução de 28 de maio de 1926, que marca o início da implantação do Estado Novo.

Esta Revolução Nacional, de cariz nacionalista e antiparlamentar, provocou a queda da I República Portuguesa, que fora implantada a 5 de outubro de 1910 e que deu sempre sinais de instabilidade e progressiva degradação das instituições.

O golpe de Estado de 28 de maio abre caminho à implantação da Ditadura Militar (mais tarde denominada ‘Ditadura Nacional’) e ao Estado Novo, após a aprovação da Constituição de 1933. Este regime manteve-se no poder em Portugal até ao 25 de Abril de 1974.

A Ditadura Militar surge após um cenário de crise da República, com um aumento do sentimento de insegurança, instabilidade política, com atentados bombistas em catadupa, manifestações violência, confrontos e revolta de correntes anarco-sindicalistas.

Neste 28 de maio, assinala-se a data tradicional do eclipse previsto por Tales de Mileto, considerado por muitos a data de fundação da Filosofia ocidental, em 585 antes de Cristo.

Também neste dia, recorda-se a derrota da… Armada Invencível – composta por 130 navios e 30 mil homens – que em 1588 partiu de Lisboa rumo ao Canal da Mancha, por ordem do rei de Espanha, com o objetivo de invadir Inglaterra.

Filipe II pretendia acabar com o domínio inglês na Holanda e queria também reafirmar a hegemonia na guerra nos mares. No entanto, os ingleses travaram os intentos do monarca e obrigaram a Armada a regressar.

E nessa viagem de regresso, cerca de metade dos barcos perderam-se nos maré, no que representou a mais humilhante derrota da Coroa espanhola e, em contraponto, um reforço do domínio britânico.

Já a 28 de maio de 2008, o Nepal torna-se a mais jovem República do mundo, após 240 anos de monarquia. A assembleia constituinte decide abolir a única monarquia hinduísta do mundo, após vitória dos rebeldes maoistas nas eleições de 10 de abril do mesmo ano.

Nasceram a 28 de maio Pierre Séguier, político francês (1588), Joseph Butler, filósofo inglês (1692), Joseph-Ignace Guillotin, médico e político francês, inventor da guilhotina (1738), Sir Ian Lancaster Fleming, escritor inglês, autor dos livros de James Bond (1908), György Ligeti, compositor húngaro (1923), Frank Drake, astrónomo e astrofísico norte-americano (1930), Diogo Infante, ator e encenador português (1967) e Kylie Minogue, cantora e atriz australiana (1968).

Morreram a 28 de maio D. Afonso IV (1357), Johannes Aal, teólogo, compositor e dramaturgo suíço (1551), Leopold Mozart, compositor, professor de música e violinista, pai de Wolfgang Amadeus Mozart (1787), Anne Brontë, escritora e novelista inglesa (1849) e Eduardo VIII do Reino Unido (1972).