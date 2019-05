Hoje é dia 30 de maio, nasce a atriz Glória de Matos Por

No dia 30 de maio, recorda um grande nome do teatro e do cinema, Glória de Matos, atriz que fundou a Casa da Comédia, com Fernando Amado, e que mostrou talento na companhia do Teatro Nacional D. Maria II, além de ter trabalhado com o eterno Raul Solnado e com o realizador Manoel de Oliveira.

Filha de Maria Matos, Glória de Matos nasceu em Lisboa, a 30 de maio de 1936, notabilizando-se como atriz, carreira que iniciou em 1954, com 18 anos, ao lado de Fernando Amado, com quem fundou a Casa da Comédia. Neste espaço de cultura desempenhou diversos papéis, até que em 1963 tem uma passagem pelo Reino Unido.

Com a ajuda de uma bolsa entregue pela Fundação Calouste Gulbenkian, Glória de Matos conclui o curso de teatro na Bristol Old Vic Theatre School. Três anos mais tarde, começa a trabalhar com outro grande nome da arte portuguesa: Raul Solnado.

Passou pela Companhia Portuguesa de Comediantes e em 1969 chega ao Teatro Nacional D. Maria II. Em 1972, é premiada como melhor atriz, pela sua interpretação em ‘Quem tem Medo de Virginia Woolf’, de Edward Albee. O galardão foi entregue pela Secretaria de Estado da Informação e Turismo e pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro.

Foi professora da Escola de Teatro do Conservatório Nacional, entre 1971 e 1975. E por esta altura da sua carreira empreende uma série de trabalhos com o realizador Manoel de Oliveira. Participou em ‘Benilde ou a Virgem Mãe’ (1974), ‘Francisca’ (1980), ‘Canibais’ (1987), ‘Vale Abraão’ (1993), ‘O Quinto Império – Ontem Como Hoje’ (2004), ‘Espelho Mágico’ (2005) e ‘Singularidades de uma Rapariga Loira’ (2009).

Glória de Matos deu formação na Universidade Aberta, onde orientou na disciplina de Expressão Oral do Curso de Mestrado em Comunicação Educacional e Multimédia. Foi também assessora da Secretaria de Estado da Cultura, membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social, e assessora do Instituto de Artes Cénicas.

Ao longo do seu percurso nas artes, destaca-se ainda a participação no elenco da peça de Paula Vogel encenada por Fernanda Lapa, ‘A Mais Velha Profissão’, que em 2005 recebeu um Globo de Ouro para Melhor Produção, no Teatro Nacional D. Maria II. No ano seguinte, Glória de Matos recebe a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura.

Além de Glória de Matos, nasceram a 30 de maio Renzong, imperador da China (1010), Dante Alighieri, poeta italiano (1265), Henrique IV, rei da Inglaterra (1367), Mikhail Bakunin, escritor e ativista anarquista russo (1814), Amadeu I, rei de Espanha (1845), Benno Erdmann, filósofo alemão (1851), Harry Bernstein, escritor norte-americano (1910), Aleksei Leonov, cosmonauta russo (1934), Meredith MacRae, atriz norte-americana (1944), e Bertrand Delanoë, político francês (1950).

Morreram neste dia Fernando III, rei de Leão e Castela, santo da Igreja Católica (1252), Joana D’Arc, heroína francesa da Guerra dos Cem Anos, (1431), Christopher Marlowe, dramaturgo, poeta e tradutor inglês (1593), Peter Paul Rubens, pintor flamengo (1640), e Voltaire, filósofo e poeta francês (1778).

Hoje, assinala-se o Dia de Santa Joana D’Arc, em memória desta mártir, que em 1431 foi morta numa fogueira de Ruão, na França, aos 19 anos, condenada por prática de bruxaria.