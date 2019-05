Hoje é dia 29 de maio, nasce JFK, uma das grandes personalidades do século XX Por

Hoje é dia de recordar John F. Kennedy, 35.º Presidente dos EUA, que nasceu a 29 de maio de 1917. É uma das grandes personalidades do século XX, símbolo da esperança norte-americana. Recorda-se ainda Bartolomeu Dias, que morreu neste dia.

John Fitzgerald Kennedy nasceu em Brookline, a 29 de maio de 1917. Ganhou popularidade entre o povo norte-americano quando, na II Guerra Mundial, como comandante do barco PT-109, a embarcação foi atingida por um míssil japonês, no Pacífico sul.

O barco comandado por Kennedy partiu em dois e explodiu, mas todos os tripulantes sobreviveram, nadando para uma ilha até serem resgatados. Esta façanha deu-lhe reconhecimento e abriu-lhe as portas da política.

Representou o Estado de Massachusetts, como membro da Câmara dos Deputados (entre 1947 e 1953) e, mais tarde, como senador, em 1953. A sua carreira política atingiu o topo em 1961, quando, com apenas 43 anos de idade, derrota o Republicano Richard Nixon e se torna no segundo Presidente mais jovem dos EUA – Theodore Roosevelt continua a ser o presidente norte-americano mais jovem.

Durante mandato de John F. Kennedy diversos acontecimentos se assinalam: a Invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim, o início da corrida espacial, a consolidação do Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos e os primeiros eventos da Guerra do Vietname.

Dois anos depois de ser eleito, Kennedy morre, assassinado, em Dallas, a 22 de novembro de 1963. O ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald foi preso e acusado do assassinato, mas é morto dois dias depois, por Jack Ruby, não sendo por isso julgado.

Durante anos julgou-se que Oswald agiu sozinho, mas anos mais tarde surge a teoria de uma conspiração. As dúvidas sobre a morte de JFK continuam por esclarecer e há diversas teorias. É o momento mais marcante da história política dos EUA, pelo impacto traumático da nação.

Kennedy era visto como símbolo da esperança e é considerado atualmente como um dos melhores Presidentes norte-americanos.

Neste dia, em 1919, observam-se variações na posição de estrelas durante o eclipse solar total, o que confirma a Teoria da Relatividade de Albert Einstein. Neste dia, em 1977, Janet Guthrie torna-se na primeira mulher a conseguir a classificação para as 500 Milhas de Indianápolis.

Já a 29 de maio de 1988, tem início em Moscovo a reunião entre Reagan e Gorbachev, que estabeleceria dois acordos, sobre a notificação prévia do lançamento de mísseis intercontinentais e sobre a verificação conjunta de provas atómicas.

Nasceram neste dia Dante Alighieri, poeta italiano (1265), o Papa Pio III (1439), Carlos II, rei da Inglaterra (1630), Antoine Bussy, farmacêutico e químico francês (1794), G. K. Chesterton, escritor inglês (1874), Oswald Spengler, filósofo e historiador alemão (1880), John Fitzgerald Kennedy, presidente dos EUA (1917), e John Harsanyi, economista húngaro, Prémio Nobel da Economia (1920).

Morreram a 29 de maio Constantino XI, último imperador bizantino (1453), Bartolomeu Dias, explorador marítimo português (1500), Paul von Mauser, empresário e desenhador de armas alemão (1914), Juan Ramón Jiménez, escritor espanhol, Prémio Nobel da Literatura em 1956 (1958), Erich Honecker, ex-líder da Alemanha Oriental (1994), e Jeff Buckley, músico, cantor e compositor norte-americano (1997).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial da Energia e o Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas.