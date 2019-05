Hoje é dia 25 de maio, Jesse Owens bate cinco recordes mundiais em 45 minutos Por

Jesse Owens nasceu a 12 de setembro de 1913. Foi um afro-americano que se destacou no atletismo, pelas medalhas que conquistou e por um feito único: a 25 de maio de 1935, com 16 anos, este neto de escravos quebrou cinco recordes do Mundo em apenas de 45 minutos.

James Cleveland Owens ganhou o nome eterno de Jesse Owens. Nasceu em Oakland e tornou-se mundialmente conhecido na sua participação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim, na Alemanha de Hitler, arrecadando quatro medalhas de ouro nos 100 e 200 metros, no salto em comprimento e na estafeta (4×100 metros), com a camisola dos EUA.

Com este feito, Jesse Owens silenciou a voz de Hitler, já que a propaganda nazi defendia “a Alemanha acima de todos”. É certo que os alemães conquistaram mais medalhas do que os norte-americanos, mas na principal modalidade, o atletismo, foram os norte-americanos a levar a melhor, com Owens a ser considerado, de longe, o melhor atleta dos Jogos.

No entanto, Hitler – que não cumprimentou o afro-americano, naquele evento –, não constitui a grande desilusão de Jesse Owens. Na sua biografia, revelou que a sua maior mágoa estava relacionada com a atitude do presidente norte-americano Franklin Roosevelt.

“Hitler não me cumprimentou, mas também não fui convidado para ir à Casa Branca receber um aperto de mão do presidente do meu país. Nem sequer enviou um telegrama a dar felicitações pelas medalhas”, escreveu.

Um ano antes, este atleta inigualável, neto de escravos, assinou um feito inédito: em apenas 45 minutos, bateu cinco recordes do mundo, igualando um sexto recorde.

Jesse Owens viria a morrer em Tucson, a 31 de março de 1980. Em 2012, o seu nome passou a constar do Hall da Fama do atletismo, durante as celebrações pelo centenário da IAAF – Associação Internacional de Federações de Atletismo.

Outros factos históricos se assinalam a 25 de maio. Em 1420, o Infante D. Henrique é nomeado governador da Ordem de Cristo. Em Portugal, em 1911, funda-se o Instituto Militar dos Pupilos do Exército.

No desporto, a 25 de maio de 1945, a seleção portuguesa de futebol sofre uma copiosa derrota diante da Inglaterra: 10-0.

Já nos Estados Unidos, em 1961, durante um discurso na Universidade de Rice, John Kennedy anuncia a intenção dos EUA de enviar homens à Lua ainda antes do final da década. Exatamente um ano depois, nasce uma banda que se tornaria histórica: The Rolling Stones.

Nasceram neste dia Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo e poeta norte-americano (1803), Igor Sikorsky, pioneiro da aviação russo (1889), Padre Pio, religioso italiano (1887), Jack Steinberger, físico norte-americano nascido na Alemanha, Nobel de Física (1921), Frank Oz, produtor de televisão inglês, criador de personagens da Rua Sésamo e dos Marretas (1944), e Klaus Meine, vocalista dos Scorpions (1948).

Morreram a 24 de maio o Papa Gregório VII (1085), D. Pedro III, Rei consorte de Portugal (1786), Robert Capa, fotojornalista húngaro (1954), e Desmond Dekker, cantor e compositor jamaicano (2006).

Hoje, assinala-se o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, o Dia Mundial da Tiroide, o Dia Mundial dos Vizinhos, o Dia da Toalha (em homenagem a Douglas Adams), a Revolução de Maio (na Argentina), o Dia de África, o Dia do Sapateado, o Dia do Massagista, o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Costureira e o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte (no Brasil).