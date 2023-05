Cultura Morreu Tina Turner Por

A ‘Rainha do Rock’n Roll’ tinha 83 anos de idade

Morreu Tina Turner. A emblemática cantora tinha 83 anos e a notícia da sua morte foi confirmada pelo porta-voz da mulher que inspirou uma geração de músicos.

“Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença na sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça”, explica a assessoria da cantora, em comunicado.

Nascida nos Estados Unidos, Turner era uma referência mundial na cultura e eternizou canções como “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” e “What’s Love Got to Do With It”.

Tina Turner é considera uma das mais importantes cantoras da história mundial e deixa um legado importante.

Na galeria de prémios, Tina Turner venceu 12 Grammys e três prémios do Hall of Fame.

Falar de Tina Turner é falar de alguém que vendeu mais de 150 milhões de álbuns.