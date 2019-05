Hoje é dia 26 de maio, nascem John Wayne e Miles Davis Por

Dois grandes nomes das Artes partilham a data de nascimento. Os norte-americanos John Wayne e Miles Davis, personagens incontornáveis do cinema e da música, respetivamente, são recordados a 26 de maio.

Chamava-se Marion Michael Morrison, mas detestava o nome e assim que entrou na sétima arte, passou a ‘chamar-se’ John Wayne, nome adorado na história do cinema. Viria a consagrar-se em 1939, no papel de Ringo Kid, em ‘Stagecoach’, clássico de John Ford.

O filme de Ford e a personagem de Wayne marcariam para sempre o faroeste clássico norte-americano, daí que a ligação entre ambos tenha perdurado, com mais de duas dezenas de películas de tremendo sucesso, no país dos Óscares.

Wayne também trabalhou com o realizador Howard Hawks e deu seguimento à sua caminhada triunfal em Hollywood, com filmes como ‘Rio Vermelho’ (1948), ‘El Dorado’ (1967) e o notável ‘Onde Começa o Inferno’ (1959). John Wayne morreria a 11 de junho de 1979, com 72 anos, em Los Angeles, Califórnia.

Já Miles Davis – que nasceu em Alton, neste dia, em 1926 – foi trompetista e compositor. O norte-americano é tido como um dos mais influentes músicos do século XX e marcou um vinco no jazz, desde a II Guerra Mundial, até 1990.

Parte de um grupo de trompetistas onde se incluem nomes como Buddy Bolden, Joe Oliver, Louis Armstrong, Roy Eldridge e Dizzy Gillespie, Miles Davis não se notabilizou pela técnica, mas pelo modo como inovou, nos estilos musicais.

Miles Davis, capaz de marcar um registo minimalista na sua música, mas também de conseguir alta complexidade com o trompete, viria a morrem em Santa Monica, a 28 de setembro de 1991. Hoje recorda-se um nome eterno na música, particularmente no jazz.

Neste dia, em 1644, na Batalha do Montijo, as tropas portuguesas derrotam as espanholas. Já a 26 de maio de 1897, Bram Stoker publica ‘Drácula’, a sua maior obra literária que ganhou expressão no cinema.

Em 1963, é fundada a Organização da Unidade Africana e a 26 de maio de 1986 a União Europeia adota a bandeira europeia.

Nasceram a 26 de maio o Papa Clemente VII (1478), Alexandre S. Pushkin, escritor russo (1799), Edmond de Goncourt, escritor francês (1822), John Wayne, ator norte-americano (1907), Miles Davis, compositor e trompetista norte-americano (1926), Maria de Lourdes Martins, compositora e pianista portuguesa (1926), Stevie Nicks, cantora e compositora norte-americana (1948), Sally Ride, astronauta norte-americana (1951), Marian Gold, vocalista da banda alemã Alphaville (1954), e Lenny Kravitz, músico norte-americano (1964).

Morreram neste dia Edmundo I de Inglaterra (946), Alexander Gottlieb Baumgarten, filósofo alemão (1762), George Gilles de la Tourette, neurologista francês (1904), Martin Heidegger, filósofo alemão (1976), Nikolai Stepanovich Chernykh, astrónomo russo (2004), Édouard Michelin, engenheiro francês (2006), e Sydney Pollack, cineasta, produtor e ator norte-americano (2008).

Hoje, assinala-se em Portugal o Dia Nacional do Bombeiro.