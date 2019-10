Wall Street segue em alta com setor tecnológico a liderar os ganhos

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, com o setor tecnológico a liderar os ganhos.

Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,45 por cento para 27.038,38 pontos e o Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, somava 0,79 por cento para 8.062,47 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,38 por cento para 2.987,93 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores satisfeitos com o desanuviamento na frente comercial sino-norte-americana e com o desempenho da Apple, que fechou com ganhos de 2,35 por cento.

A Apple voltou hoje a destacar-se no início da sessão, subindo 1,3 por cento.