Costa cancela arruada na Nazaré para visitar IP3 e pondera deslocação aos Açores

O secretário-geral do PS cancelou hoje uma arruada na Nazaré e antecipou em um dia a visita às obras de requalificação do Itinerário Principal 3 por estar a ponderar deslocar-se aos Açores na quarta-feira enquanto primeiro-ministro.

Esta mudança no plano de campanha de hoje de quarta-feira de António Costa foi transmitida à agência Lusa por fonte oficial socialista.

Para as 17:00 de hoje, o PS tinha agendado uma ação de rua na Nazaré, concelho do distrito de Leiria, seguindo depois para o comício da noite em Aveiro.

Perante a possibilidade de se deslocar na quarta-feira aos Açores, para acompanhar enquanto primeiro-ministro os trabalhos de prevenção da Proteção Civil em relação à passagem do furação “Lorenzo”, António Costa decidiu antecipar para hoje a sua deslocação às obras de requalificação do IP3, via rodoviária que liga as cidades de Coimbra e de Viseu.

Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas em Cacilhas, município de Almada, o líder socialista mostrou-se preocupado com as possíveis consequências da passagem do furacão “Lorenzo” pelos Açores.

A autoridade marítima determinou já o encerramento a partir das 22:00 de hoje dos portos na ilha do Faial, São Jorge, Pico, Corvo e Flores, devido às previsões do estado do mar na sequência da passagem do furacão “Lorenzo”.

Os primeiros efeitos do furacão “Lorenzo”, atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir da noite de hoje nos grupos Ocidental e Central dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.

Segundo um comunicado do IPMA, divulgada esta manhã, às 09:00, o furacão “Lorenzo” – de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5, sendo 5 o nível mais intenso) – encontrava-se “a aproximadamente 1.000 quilómetros a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 35 quilómetros por hora”.

O IPMA acrescenta que, “mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar com categoria 1, na quarta-feira, ligeiramente a oeste das Flores, afetando especialmente o grupo Ocidental”.