Motores Vitória no Rali Vidreiro “é a melhor forma” de Armindo Araújo voltar à luta pelo título Por

Armindo Araújo e Luís Ramalho estão determinados a ganhar no Rali Vidreiro, que é “a melhor voltar” de voltar a estar na discussão pelo triunfo no Campeonato de Portugal de Ralis.

Depois do desaire no Rali Terras D’Aboreira, com um abandono por despiste que não estava nos planos e que atrasou a dupla do Team Hyundai Portugal na discussão pelo título, a prioridade é bater a concorrência na prova do Clube Automóvel da Marinha Grande.

Armindo Araújo não conseguiu capitalizar o facto de na prova disputada nas zonas de Amarante, Baião e Marco de Canaveses o líder do campeonato não ter pontuado, apesar de ter estado presente e ter sido quarto classificado. O que diz bem da boa forma de Ricardo Teodósio mesmo nos pisos de asfalto, como é o caso agora do rali do próximo fim de semana.

O campeão nacional acredita que nos troços da Marina Grande e São Pedro de Moel pode ser mais rápido que o seu principal adversário, mas sabe que terá de andar ‘a fundo: “A melhor forma de voltarmos a aproximar-nos do topo do campeonato é com uma vitória na Marinha Grande. Sabemos que o Campeonato de Portugal de Ralis está muito equilibrado e há vários pilotos com chances de ganhar”.

“Mas, nesta altura, nós não temos nenhuma outra alternativa se não atacar e tentar vencer”, afirma ainda Armindo Araújo, que tripula um carro com uma nova decoração, devido ao passatempo ‘Dá cor ao Hyundai i20 R5’, ganho desta feita por João Costa.