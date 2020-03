Motores Vitória de Miguel Barbosa numa “prova muito difícil” Por

Miguel Barbosa e Pedro Velosa estrearam-se a ganhar com a Toyota Hilux, ao impor-se na Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola.

O piloto do BP Ultimate Vodafone Team considerou que a prova alentejana “foi muito difícil”, apesar da vantagem final fazer parecer algo de bastante diferente.

Fotos: AIFA

Desde o prólogo que Miguel Barbosa se adiantou aos seus rivais, nomeadamente João Ramos, que viria a ser o seu maior adversário.

Já com sete títulos ‘colecionados’ no seu palmarés, o piloto de Lisboa, mais uma vez bem apoiado pela equipa da Sports & You, iniciou da melhor maneira a sua campanha no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, onde assume claramente a intenção de recuperar o cetro.

“Estou muito satisfeito por esta vitória. Foi uma prova muito difícil, uma novidade absoluta com as pistas arenosas a representarem 50 por cento do traçado da prova. A modalidade está extremamente competitiva e quero agradecer aos meus patrocinadores o apoio que me estão a dar nesta nova etapa da minha carreira”, avaliou Miguel Barbosa após a corrida.

O piloto lisboeta enaltece toda a estrutura que o acompanhou neste êxito: “A equipa esteve impecável e o Pedro Velosa fez um excelente trabalho. Sinto que ainda temos muito para evoluir. O Toyota tem um comportamento fantástico, mas vão ser necessários mais quilómetros e treinos para conseguir tirar todo o partido do seu potencial”.

Miguel Barbosa começa já a pensar na próxima ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que se disputa entre 27 a 29 de março; a Baja TT do Pinhal em pistas dos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão.