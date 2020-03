Motores José Correia estreia-se a vencer no Campeonato de Montanha Por

José Correia obteve a sua primeira vitória no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ao impor-se na Rampa Porca de Murça, primeira prova da temporada 2020.

Num fim de semana ensombrado pelo acidente fatídico de Luís Silva, o piloto de Braga conseguiu finalmente impor o seu Osella PA 2000 Evo 2, face a uma oposição protagonizada por Hélder Silva e Joaquim Rino.

O piloto do BRC BR58 foi o mais rápido no primeiro dia da prova do CAMI Motorsport, mas José Correia conseguiria levar a melhor na segunda e decisiva jornada, onde o segundo mais rápido acabaria por ser Rino, aos comandos do BRC VO 05, também segundo nos protótipos.

A última posição do pódio acabou por ir para Vítor Pascoal, que no Porsche 911 GT3 Cup foi o melhor dos GT, à frente de Pedro Marques e Pedro Silva, em carros idênticos, suplantando Joaquim Teixeira, que na véspera havia sido o quarto mais rápido em termos absolutos.

Mas o piloto transmontano, a estrear um Cupra TCR, não deixou fugir o triunfo nos Turismo, e a ‘jogar em casa’ bateu Pedro Salvador, em Caterham 420R, e Hugo Araújo, em Subaru Impreza.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha Flávio Sainhas confirmou aquilo que já mostrara no primeiro dia, e impôs o seu Ford Escort MK1, face a Fernando Salgueiro, em Ford Escort MKII, e Joaquim Soares, em Lotus Elan.

O êxito de Luís Silva no Campeonato Legends não deixou margem para festejos, face ao infeliz acidente que protagonizou. Atrás do piloto do BMW M3 ficaram Alberto Pereira, em Honda Integra Type R, e Carlos Oliveira, em Ford Sierra Cosworth.

Já na Taça 1300 Leonel Brás confirmou a vitória, batendo Francisco Milheiro, em Peugeot 106, e Tiago Santos, em Citroën AX Sport. Domingos Fernandes, em Autobianchi A112 Abarth, ficou com Taça de Portugal de Clássicos.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai rumar agora para sul. A Rampa PêQuêPê Arrábida 2020 terá lugar nos dias 21 e 22 de Março.