Motores Candidatos perfilam-se no arranque do Campeonato de Portugal de Karting

O Campeonato de Portugal de Karting KIA iniciou-se no passado fim de semana no Kartódromo Internacional de Leiria, numa jornada que revelou possíveis candidatos ao título.

A prova organizada pelo Núcleo de Desportos motorizados local (NDML), colocou em competição m mais de 60 pilotos distribuídos por seis categorias, com Francisco Correia, Martim Meneses, Pedro Cachada, Duarte Pinto Coelho, Miguel Silva, Rodrigo Ferreira e Hugo Marreiros a saírem vencedores.

Na categoria X30 Super Shifter Hugo Marreiros foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e na Master, sendo que nas mangas de qualificação impôs-se Rodrigo Ferreira à ‘geral’ e na Sénior, tendo o piloto do Porto voltado a triunfar na Pré-Final, na qual Marreiros foi segundo e melhor da Master.

Já na Final, Ferreira arrancou da ‘pole-position’ e garantiu o lugar mais alto do pódio, quer na ‘geral’ quer na Sénior. Marreiros foi segundo e venceu na Master, na qual André Serafim foi segundo, posição que coube a Filipe Rodrigues na Sénior, terceiro e quartos em termos absolutos, com Vasco Lázaro a completar o top cinco, garantindo o último lugar do pódio na categoria Master.

Luís Alves foi o mais rápido nos treinos da X30 Sénior. Venceu a primeira manga de qualificação, enquanto Miguel Silva se impôs na segunda. Na Pré-Final Alves voltou a levar a melhor, e poderia ter feito o mesmo na Final, só que Miguel Silva conseguiu superar o piloto de Guimarães mesmo na entrada para a derradeira volta. O pódio foi completado por Manuel Silva.

Na categoria Júnior Duarte Pinto Coelho foi o mais rápido nos treinos, venceu as duas mangas de qualificação, a Pré-Final e na Final voltou a dominar os acontecimentos largando da ‘pole-position’. Rodrigo Testa foi um tranquilo segundo classificado, enquanto Diogo Martins teve de bater José Pinheiro para assegurar a terceira posição.

Santiago Alves começou a mostrar ao que ia na categoria Juvenil ao dominar os treinos, repetindo essa superioridade nas duas mangas de qualificação e na Pré-Final. Na Final liderou até à quinta volta, altura em que foi superado por Noah Monteiro, antes de Pedro Cachada passar para a frente e não mais largar a liderança, impondo-se diante de Noah e Alves.

Um dos pontos de interesse em Leiria era a estreia da nova categoria Cadete 4T. Uma competição que não desiludiu. Martim Meneses foi o mais rápido nos treinos e confirmou isso mesmo nas duas mangas de qualificação, na Pré-Final e na Final, onde arrancou da ‘pole’ e dominou os acontecimentos. Atrás do madeirense terminaram Guilherme Morgado e Tomás Ferrnandes.

Já na categoria de Iniciação Francisco Correia veio a impor-se, depois de desde os treinos cronometrados ter mostrado que era o mais forte. Na Final o piloto de Braga arrancou na frente e por lá ficou, deixando a segunda posição para Xavier Lázaro e a terceira para Francisco Iglésias.

O Campeonato de Portugal de Karting regressa a 4 e 5 de abril no Kartódromo de Viana do Castelo, numa prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho.