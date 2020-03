Motores Prova complicada de Paulo Rui Ferreira e Henrique Lourenço na Baja ACP Por

Contrariamente ao seu companheiro de equipa Alejandro Martins, que subiu ao pódio, Paulo Rui Ferreira e Henrique Lourenço tiveram uma prova muito complicada na Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola.

Nesta segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno|AM 48, o piloto da Toyota Hilux branca e azul clara e o seu navegador, Jorge Monteiro conseguiram realizar uma grande recuperação até ao nono posto depois de terem muitos problemas no começo do evento.

Já Henrique Lourenço e Henrique Lourenço foram obrigados a abandonar, devido a um erro erro técnico que deixou a dupla da Nissan Navarra bastante desapontada.

“Temos de garantir que voltamos mais fortes na próxima prova e aspirar que tudo vá correr da melhor forma”, diz Manuel Russo.

Ainda assim responsável pela equipa MRacing elogia o evento: “Quero dar os parabéns ao ACP pela prova fantástica que organizaram, uma excelente corrida, terrenos espetaculares, uma corrida que fazia falta e que fazia todo o sentido incluir no nosso campeonato. Estamos já a focar-nos na próxima prova do campeonato com poucos dias de intervalo, portanto, muito trabalho a fazer para nos apresentarmos ao melhor nível”.