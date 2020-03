Motores João Ramos com um segundo lugar que soube a vitória Por

João Ramos e Victor Jesus alcançaram um merecido segundo lugar na Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno|AM 48.

Um resultado que para a dupla da Toyota Caetano Motorsport soube a vitória, em função das dificuldades que sentiu e também do trabalho realizado pela equipa, alcançando o objetivo de marcar importantes pontos para o campeonato, o que não tinha sido possível na prova anterior.

A Toyota Hilux também esteve à altura do desafio, mostrando-se fiável e competitiva, e só assim foi possível a João Ramos estar na luta pelas posições cimeiras. No prólogo gastou mais cinco segundos que o mais rápido, e no percurso seletivo de 100 quilómetros do primeiro dia repetiu a posição, a 1m35s do líder.

Na última jornada da prova do Automóvel Clube de Portugal, com o mais longo dos setores cronometrados, com 136 quilómetros, o piloto de Vila Nova de Gaia conseguiu gerir o andamento em função dos pontos, e a terceira posição nesta derradeira especial garantiu a diferença necessária para assegurar o segundo posto final.

“Queríamos obter a primeira posição, mas sabíamos que não seria fácil lutar contra todo o leque de excelentes adversários, e claro que mais difícil é lutar não tendo conhecimento do percurso. Com esta consciência fiz a prova, que resultou num excelente segundo lugar para a equipa e para todos os que estão atentos foi uma vitória”, declarou João Ramos após o evento.