Insólito Vídeo: “Tenho que acelerar senão não vamos ver o Benfica”, diz Centeno no Parlamento Por

Circula nas redes sociais um vídeo que já se tornou viral onde aparece o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, na Assembleia da República, a confessar ter pressa para… ir ver o Benfica. O Grupo Parlamentar do PSD partilhou o vídeo, cuja veracidade não pode ser comprovada.

Que Mário Centeno é adepto do Benfica não é novidade e o atual responsável da pasta das Finanças nunca o escondeu.

Em abril de 2017, o ministro viu o seu nome envolvido numa polémica por causa de bilhetes para a tribuna presidencial do Estádio da Luz.

Na altura, o caso acabou com um arquivamento do Ministério Público no inquérito que envolvia Mário Centeno e o Benfica.

Agora um novo momento controverso envolve os mesmos protagonistas.

“Eu tenho mesmo que acelerar senão não vamos ver o Benfica”, ouve-se Mário Centeno dizer, no Parlamento.

O Grupo Parlamentar do PSD partilhou o vídeo na sua página oficial no YouTube, mas a veracidade da declaração não pode ser comprovada.

Veja as imagens: