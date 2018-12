Vídeo: Comediante adepto do Sporting de Braga diz que “contra o Benfica há sempre falta de cuidado”

Rui Xará, comediante e conhecido adepto do Sporting de Braga, publicou um vídeo nas redes sociais onde deixa duras críticas aos minhotos após a goleada sofrida na Luz, frente ao Benfica. “Contra o Benfica há uma falta de cuidado que não há nos outros jogos”, afirmou. Veja o vídeo.

“Até ao 6-1 ainda acreditei, de uma forma estúpida, que miraculosamente ainda pudéssemos fazer alguma coisa – não digo empatar – mas honrar uma camisola”, começa por dizer.

Rui Xará dirige-se a Abel Ferreira para se mostrar “farto” de ver que “sempre” que os minhotos defrontam o Benfica lhe parece haver uma “falta de atitude, uma postura, uma falta de cuidado que não há nos outros jogos”.

“É preciso ter vergonha na cara do que aconteceu hoje [domingo] em Lisboa. Qualquer braguista tem que ter vergonha na cara. Esta mer** é inaceitável”, remata.

O Sporting de Braga, recorde-se, saiu derrotado por 6-2 do Estádio da Luz e vai dobrar o ano no quarto lugar do campeonato.