Benfica goleia e ultrapassa Sporting de Braga (6-2)

O Benfica recebeu e goleou o Sporting de Braga, este domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga. A equipa de Rui Vitória foi para o intervalo a vencer por 2-0, mas uma segunda parte com seis golos ditou o resultado final.

Foi um Benfica de ‘mão cheia’ aquele que recebeu o Sporting de Braga, este domingo, no Estádio da Luz.

A turma de Rui Vitória – que vinha de quatro triunfos consecutivos por 1-0 – chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, mas uma segunda parte ‘de loucos’ ditou a goleada.

Pizzi abriu o marcador com um remate colocado aos 19 minutos. Perto do descanso, Jardel aproveitou uma má saída do guarda-redes bracarense para dilatar a vantagem.

O melhor, porém, estava reservado para a etapa complementar.

O Benfica entrou a marcar, por Grimaldo, após uma jogada de insistência. Dyego Sousa ainda reduziu com um bom cabeceamento, mas a produção ofensiva dos ‘encarnados’ sentenciou o encontro.

Aos 54 minutos, Jonas finalizou um excelente momento coletivo; nove minutos mais tarde foi Cervi quem atirou a contar, após uma combinação entre Zivkovic e Seferovic; aos 67, André Almeida aproveitou uma bola perdida à entrada da área para marcar um golaço de pé esquerdo.

O Sporting Braga ainda reagiu, por João Novais, mas a vitória do Benfica estava consumada.

Desta forma, os ‘encarnados’ ascendem provisoriamente ao segundo lugar da Liga, com mais dois pontos que o Sporting de Braga e um que o Sporting, que defronta mais tarde o Vitória de Guimarães.

