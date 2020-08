Nas Notícias Vídeos: Chuva e trovoada em pleno verão transmontano Por

O mau tempo que se tem feito sentir em algumas regiões do país tem provocado alguns estragos em pleno mês de agosto.

Nas regiões transmontanas de Chaves e Vila Real a chuva, o granizo e a trovoada têm criado, nas últimas horas, um cenário pouco comum para um mês de verão e férias.

Com chuva e descida das temperaturas a fazerem-se sentir em algumas localidades, o Instituto do Mar e da Atmosfera colocou Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja até ao final da tarde de hoje.

Ainda segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera outros sete distritos do país estão com aviso amarelo por causa da trovoada, como Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

Nas redes sociais, são vários os vídeos que mostram o impacto do mau tempo nesta altura do ano.