Qual o site de meterologia mais confiável Portugal?

Qual o site de meteorologia mais confiável em Portugal? Vamos analisar as opções disponíveis para descobrir qual o site de meteorologia mais confiável.

Sempre que o tempo muda, a pesquisa por informação meteorológica de confiança dispara. Mas nem toda a informação é correta. Ou então não está atualizada. Assim, importa saber qual o site de meteorologia mais confiável de Portugal.

Portanto, é tempo de ver como anda o tempo. Quer saber qual o site de meteorologia mais confiável? É só acompanhar-nos nesta jornada.

Qual o site de meteorologia mais confiável Portugal?

Aliás, o leitor já pesquisou qual o site de meteorologia mais confiável? Então por certo sabe que os resultados são inúmeros.

Durante muitas décadas, a informação sobre o estado do tempo era dada por institutos de meteorologia, entre outras agências científicas.

Porém, a tecnologia tem dado saltos de gigante. Hoje em dia, não faltam aplicações móveis com a previsão do tempo.

Ou seja, saber qual o site de meteorologia mais confiável pode não ser suficiente. Agora, temos de considerar também as apps de meteorologia. Mas deste ponto falaremos melhor mais abaixo.

Qual o site de meteorologia mais confiável Portugal hoje?

Ainda assim, temos uma certeza. Em Portugal, existe um organismo que nos dá informações sobre o estado do tempo com todos os detalhes e rigor científico.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA é uma entidade pública que tem a missão, entre outras, de “assegurar a vigilância meteorológica”.

No âmbito dessa missão, consagrada nos próprios estatutos, o IPMA deve “elaborar e difundir previsões do estado do tempo”.

E para que servem essas previsões do estado do tempo do IPMA? Pois bem, essa informação é vital para a navegação aérea, por exemplo. Portanto, a aviação confia na informação do IPMA para transportar passageiros e cargas de elevado valor económico.

Qual o melhor instituto de meteorologia?

Se estamos a tentar descobrir qual o site de meteorologia mais confiável de Portugal, após este exemplo temos de colocar o IPMA no topo da lista.

Em suma, para sabermos a meteorologia semana que vem podemos consultar o site do IPMA. Na verdade, essa plataforma fornece toda a informação meteorológica disponível.

É ainda de salientar um pormenor importante. Apesar de estar sob a tutela de dois ministérios (Economia e do Mar e Agricultura e da Alimentação), o IPMA é dotado de autonomia administrativa e financeira.

Ou seja, apesar de ser um instituto público, o IPMA dá todas as garantias de isenção, independência e rigor.

Qual a melhor app de meteorologia?

Qual o site mais fiável de meteorologia? Temos no IPMA a resposta mais forte. Mas será que é assim também nas apps?

Como foi referido acima, existem inúmeras aplicações móveis com a previsão do tempo para hoje. Mas qual a melhor app de meterologia?

Pois bem, o IPMA tem uma app oficial. Essa aplicação detalha a meteorologia em mais de 300 cidades de Portugal.

Em suma, temos a previsão do tempo em Portugal e podemos ainda escolher entre a previsão semanal do estado do tempo e a previsão hora a hora.

E o melhor de tudo? A app Meteo@IPMA é gratuita.

Qual a melhor app de meteorologia para Android?

No entanto, é preciso referir que existem excelentes alternativas à aplicação móvel do IPMA. Em especial, nas apps de meteorologia para Android.

Qual a melhor aplicação de meteorologia para Android? Além da app do IPMA, confira estas cinco sugestões:

AccuWeather

Temos sempre de considerar a AccuWeather se queremos saber qual a melhor app de meteorologia. Além disso, é das poucas apps de meteorologia que corre também em telemóveis com Windows Phone.

A AccuWeather é famosa pela fiabilidade das previsões meteorológicas. É das aplicações com a informação mais completa e detalhada. Se quer saber a previsão do tempo para amanhã, a app AccuWeather é sempre uma excelente escolha

Tempo em Portugal

Dedicada em especial à previsão do tempo em Portugal, a aplicação Tempo em Portugal está ligada à agência MeteoNews. Por isso, esta aplicação dá informação meteorológica rigorosa e confiável.

A app Tempo em Portugal é muito fácil de usar. Além disso, apresenta um boletim meteorológico com dados atualizados em tempo real. Além disso, nesta app pode ver a previsão do estado do tempo para os próximos 10 dias.

Windguru

Outra app de meteorologia confiável com milhões de utilizadores é a Windguru. Aliás, ela é a preferida de quem quer saber a previsão do estado do mar. Por exemplo, praticantes de desportos náuticos como surf, windsurf ou kitesurf.

A Windguru apresenta uma informação muito detalhada. Assim, a Windguru é a escolha certa para quem procura saber a velocidade e a direção do vento. Por outro lado, a classificação de estrelas torna esta app acessível para todos.

Windy

Quem traz bom vento é a Windy. Esta app mostra um mapa dos ventos muito completo. No entanto, o resto da previsão meteorológica não é deixado de lado, bem pelo contrário.

Na Windy dá para escolher uma localização em Portugal e saber a previsão do estado do tempo em Portugal. Pode ser uma previsão por horas ou para os próximos cinco dias. Esta app tem tudo: temperatura, chuva, vento, é só consultar.

Weather Timeline – Forecast

Para o fim desta lista de sugestões de apps de meteorologia confiáveis deixamos a Weather Timeline – Forecast. Qual a razão para esta decisão? De momento, esta aplicação não está disponível na Play Store da Google.

Porém, quem usa telemóveis com iOS tem na Weather Timeline – Forecast uma excelente app para saber a previsão do tempo em Portugal. Além disso, esta app permite ainda consultar os dados da meteorologia de dias anteriores.

Meteorologia o que faz?

Com uma destas apps, toda a informação da meteorologia semana que vem cabe na palma da mão. Mas, afinal, o que é meteorologia?

Pois bem, meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera. A partir da análise do comportamento dos elementos e fatores do clima, a meteorologia tenta prever o estado do tempo.

Por exemplo, a partir da humidade no ar e da força e direção do vento dá para prever se vai chover.

Quem trabalha com meteorologia é o meteorologista. É a pessoa que estuda a meteorologia, que analisa gráficos e imagens de satélites, que tenta identificar padrões climáticos.

Em Portugal, o curso superior de Meteorologia está disponível em três estabelecimentos do ensino superior:

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Universidade de Aveiro

Universidade Lusófona