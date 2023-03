Nas Notícias Não confunda sensação térmica com temperatura. Explicamos tudo aqui Por

A meteorologia divulga diariamente as previsões do estado do tempo para o próprio dia e para os seguintes. O nível de desenvolvimento tecnológico é tal que é hoje já possível aceder à informação instantânea com um rigor muito especial.

Atualmente, não é preciso esperar pela hora de jantar para saber nas notícias se é necessário ter um casaco a mais ou umas botas para a chuva, ou se devemos optar por uma roupa mais fresca. Porque nos telemóveis já encontram milhares de aplicações com essa informação e, no caso português, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera divulga essas indicações via site ou pela aplicação oficial também.

Entre as muitas informações partilhadas ganha quase sempre mediatismo a temperatura mas nunca a sensação térmica. Já reparou que, não raras vezes, você sente mais frio ou mais calor do que realmente mostra o termómetro?

E apesar de pertencerem a uma mesma ‘família’ meteorológica, por assim dizer, estes dois conceitos não devem ser confundidos. Vamos por isso explicar-lhe em detalhe o que é a sensação térmica, o que é a temperatura e quais as diferentes entre estes dois conceitos.

O que é a sensação térmica?

A sensação térmica é aquilo que a pessoa sente quando exposta a determinada condição climatérica. Nem sempre aquilo que os termómetros refletem é aquilo que as pessoas sentem. Ou seja, quando está uma temperatura de, por exemplo, 3 graus, a sensação térmica sentida por uma ou mais pessoas poderá ser mais baixa. Os valores podem não condizer.

O que é a temperatura?

A temperatura é uma indicação dada de acordo com aquilo que os especialistas chamam de uma grandeza física na qual é medida a agitação das moléculas. Quanto mais calor, mais as moléculas se agitam. Quanto mais frio, menos estas se movimentam.

Por que o vento funciona como agitador da sensação térmica?

Agora que percebeu o que quer dizer cada um dos conceitos e a sua diferença, importa focar a atenção na sensação térmica, afinal aquela que diretamente lhe vai afetar a sensação com que enfrenta o estado do tempo.

Você sabia que existem várias variáveis que afetam a sua sensação térmica, por certo, como o vento. Mas já se questionou o porquê? Então nós explicamos.

O vento tem uma ação muito concreta junto da nossa pele que é, recorde-se das aulas de ciências da escola, o maior órgão do corpo humano.

Perante a ação do vento, a pele perde a fina camada de calor que ajuda a proteger-nos, mantendo um equilíbrio entre o interior do nosso corpo e as condições climatéricas exteriores. Porquê? Dá-se o processo de evaporação da camada de água que fica na pele e que absorve o calor.

É por isso que as pessoas sentem mais frio quando têm a pele molhada.

A sensação térmica depende de variáveis como a gordura

O vento é um dos condicionantes meteorológicos mais importantes. Mas a sensação térmica depende também de variáveis como a gordura. Esta funciona como uma barreira interna.

Por isso é que se devem ter todos os cuidados para não se deixar a pele e o organismo com uma exposição prolongada ao calor ou frio extremo, mesmo que a sensação térmica de alguém seja confortável.

Evite problemas como insolação e desidratação em dias de calor, ou sofrer de hipotermia quando faz frio.

Termo sensação térmica estudado após a guerra

O termo sensação térmica é pois comum em muitos países mas na sua origem estiveram movimentações militares. Após o exército alemão ter fracassado na conquista da Rússia, por essa altura, os americanos decidiram investigar as sensações térmicas que os soldados sentiram perante o rigor do inverno russo.

Foi então criada uma avaliação de acordo com a velocidade do vento.