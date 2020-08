Economia Casas de luxo: As 10 ruas mais caras de Portugal Por

Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa mais de 2,7 milhões de euros. Avenida Brasil, em Cascais, e Avenida Marginal, em Lisboa, lideram o ranking das casas mais caras de Portugal.

Comprar casa na rua mais cara de Portugal custa cerca de 2,74 milhões de euros. Este é, pelo menos, o valor pedido pelos proprietários da exclusiva Avenida Brasil, localizada em Cascais.

O top-10 do ranking das ruas mais caras para comprar casa é dominado por imóveis que se encontram no distrito de Lisboa, segundo um estudo realizado pelo Idealista.

A completar o pódio deste ranking de luxo encontram-se a Avenida Marginal, na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra – Paço de Arcos – Caxias, com um preço médio de 2,67 milhões de euros, e a Rua da Misericórdia, em Lisboa (2,6 milhões).

A quarta morada com os preços mais exclusivos para comprar uma casa está situada na exclusiva urbanização Vale do Lobo, em Almancil, no distrito de Faro (2.47 milhões).

Seguem-se na tabela a Rua Cravos, localizada em Cascais (2,23 milhões de euros), e a Rua da Junqueira, em Alcântara (Lisboa), onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 2,2 milhões.

Na sétima posição encontra-se a Avenida Dom Nuno Alvares Pereira, no Estoril, que conta com casas a um preço médio de dois milhões de euros.

A lista das dez ruas mais caras fica completa com a Avenida Dom Vasco da Gama, na zona de Belém, em Lisboa (1,99 milhões de euros), a Avenida Montevideu, no Porto (1,98 milhões), e a Rua Melo e Sousa, no Estoril (1,95 milhões de euros).