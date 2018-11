Nas Notícias Veja a previsão do tempo para terça-feira Por

A previsão do tempo antecipa uma terça-feira com chuva nas ilhas da Madeira e dos Açores e a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões norte e centro até ao início da manhã” no continente. Nas terras altas pode mesmo nevar.

Desde logo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deixa ainda um aviso para o vento em forma de rajadas nas terras altas até ao início da manhã, que poderá chegar aos 100 quilómetros por hora.

Quanto às temperaturas, essas, vão sofrer uma “descida” das mínimas “nas regiões centro e sul”, sendo de oito graus no Porto e em Lisboa, e nove em Faro.

No Funchal, que terá uma máxima de 22 graus, a mínima será de 17.

Em Ponta Delgada, onde a mínima rondará os 17 graus, a temperaturas máxima será de 21.

No continente, destaque para as máximas que vão rondar os 15 graus no Porto, 14 na capital e 17 em Faro.

Importa ainda salientar que a previsão do tempo deixa um alerta para os Açores que estão sob efeito da depressão Diana, já sentidos no decorrer de segunda-feira, no grupo ocidental, que tem estado sob aviso vermelho.