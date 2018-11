Benfica “A médio prazo estaremos a discutir como evitar que o Benfica seja igual ao Sporting” Por

Rui Gomes da Silva assumiu, esta segunda-feira, que será candidato à presidência do Benfica. Na crónica semanal que assina no blogue ‘Novo Geração Benfica’, o antigo vice garante ter um “projeto diferente” e aponta o que poderá acontecer se nada se alterar na estrutura dos encarnados.

Gomes da Silva refere que, por estes dias, “há no Benfica uma enorme preocupação dos ‘avençados da estrutura’ em tentar identificar quem lá está com a salvação do clube e cada crítica a quem por lá anda como uma declaração contra o Benfica”.

E acrescenta.

“Como há uma preocupação em procurar demonstrar que ninguém, para além de Luís Filipe Vieira, pode querer ser presidente do clube”.

Por isso, o antigo vice das águias garante que será candidato à presidência. Uma candidatura que, sublinha, tem um “projeto diferente para o Benfica”.

“Eu serei candidato porque tenho um projeto diferente para o Benfica. Como todos – hoje – sabem mas como, por lá, muitos já sabiam há muito. (…) O problema é confundir projetos com resultados. Ainda assim, e para que não digam que fujo a fazer previsões, a médio prazo os resultados serão estes. A médio prazo – se por lá continuar quem lá está – o que estaremos a discutir não é um Benfica europeu mas como tentar evitar que o Benfica seja igual ao Sporting”, afirma.

Na crónica publicada no blogue ‘Novo Geração Benfica’, Gomes da Silva explica que “depois da salvação e da recuperação financeira, esperava-se o salto para a Europa”.

“Ganhar em Portugal – a dois, a três ou a quatro – será sempre o destino do Benfica. O difícil será tirar o Benfica deste destino e voltar a dar-lhe dimensão europeia. Esse é o desafio! Não outro”, pode ler-se.