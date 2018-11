Nas Notícias Veja a previsão do tempo para terça-feira Por

A chuva, o vento, o frio e a agitação marítima vão ser frequentes nesta terça-feira na generalidade do território nacional, quer continental, quer nas ilhas, de acordo com a previsão dos especialistas do tempo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sublinha que será uma terça-feira de “precipitação, em especial nas regiões norte e centro”, com “vento forte no litoral oeste e terras altas”, isto no que respeita ao continente, onde pode ainda ocorrer trovoada, especialmente “no Minho e Douro Litoral”.

Também poderá nevar “nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota acima dos 1000 metros”.

Os especialistas do tempo esperam ainda uma “pequena descida da temperatura máxima”, com o Porto a chegar aos 15 graus, Lisboa aos 16 e Faro aos 18.

As temperaturas mínimas vão rondar os 11 graus na capital e na Invicta, sendo de 13 graus em Faro.

A localidade mais fria, nesta terça-feira, será a Guarda, onde os termómetros descem aos cinco graus.

Quanto aos Açores podem esperar “aguaceiros fracos” e uma “descida da temperatura do ar”, com os termómetros a oscilarem entre os 16 graus de máxima e 12 de mínima em Ponta Delgada.

Na Madeira, com temperaturas superiores e a rondarem os 22 graus de máxima e 16 de mínima, são esperados períodos de “chuva ou aguaceiros fracos, aumentando de intensidade para o final do dia”.