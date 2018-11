Motores Daniel Nunes “não podia estar mais contente” com o título R2 Por

Daniel Nunes e Rui Raimundo dificilmente podiam pedir mais no Rali Casinos do Algarve, pois sagraram-se campeões de duas rodas motrizes, a categoria RC4 e ainda a ronda final da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Para a dupla da Inside Motor o objetivo neste último rali da época era conseguir os 1,7 pontos que lhe faltava para garantir o título R2. Acabou por conseguir muito mais do que isso, levando a que o êxito fosse total.

A partir da terceira especial da prova do Clube Automóvel do Algarve Daniel Nunes passou para a liderança, e depois, troço após troço, foi ampliando a sua vantagem sobre a concorrência.

No final a satisfação do piloto era imensa: “Propusemos desde início que era um projeto a dois anos e ao segundo sermos campeões, pelo que não podíamos estar mais contentes. Agradeço aos patrocinadores, ao Rui Ramundo e à Inside Motor, que acreditaram que era possível. Sem eles nada disto era possível”. Daniel Nunes dedicou também o seu título ao seu pai, que diz, sempre sonhou com isto.