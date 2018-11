Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

A chuva será “persistente” e “temporariamente forte, passando a aguaceiros fracos” na generalidade do território continental, nesta quinta-feira, que será de céu “nublado” na Madeira e nos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera também “vento forte no litoral norte e centro e nas terras altas até final da manhã”.

Além dos “períodos de chuva” que vão ser “persistentes e por vezes fortes, passando a aguaceiros fracos a partir do início da tarde nas regiões norte, centro e estendendo-se gradualmente à região sul, existe a “possibilidade de queda de neve acima de 1300 metros de altitude”.

As temperaturas também vão descer, nesta quinta-feira, nomeadamente ocorrerá uma “pequena descida da temperatura máxima no interior norte e centro”, onde o Porto chega aos 16 graus, tal como em Lisboa, sendo que em Faro a máxima será de 19 graus.

Numa quinta-feira onde é esperada uma “pequena subida da temperatura mínima”, o Porto deve chegar aos 12 graus, Lisboa aos 11 e Faro aos 10.

Bragança será a localidade mais fria, com os termómetros a não ultrapassarem um graus de temperatura mínima.

Nos Açores, onde a depressão Diana se começa a afastar, será uma quinta-feira de “céu muito nublado com boas abertas, aumentando de nebulosidade a partir da tarde” e com as temperaturas a oscilarem entre os 18 graus de máxima e 14 de mínima.

Já a Madeira pode esperar “períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde”, período onde deverá chover.

As temperaturas vão oscilar entre os 23 graus de máxima e 18 de mínima.