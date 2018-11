Motores Vasco Melo garante título Stock na Taça Yamaha Por

Vasco Melo sagrou-se campeão da Classe Stock da Taça Yamaha na sétima e última etapa da competição, o Raid TT Góis, que também encerrou a temporada nacional de todo-o-terreno.

Depois de vários adiamentos, por imposição da Proteção Civil devido a risco de incêndio, esta 25ª edição do Raid Paraíso TT de Góis percorreu os concelhos de Góis e Arganil e permitiu as decisões que faltavam na competição promovida pela Yamaha Motor Portugal no seio da corrida de SSV.

Onze equipas alinharam à partida deste último evento de 2018, para o qual partia Mário Franco já como Campeão da Classe Open. Este piloto liderou parte da prova, mas Rui Serpa, que tinha sido o mais rápido no prólogo, acabou por se impor, garantindo assim o o vice-campeonato desta classe.

O pódio foi completado por André Rodrigues, com Arnaldo Monteiro a ser quarto e a sagrar-se vice-campeão SSVT2 do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Já na muito concorrida Classe Stock o francês Eric Steichen estreou-se a vencer e obteve ainda um excelente 12º lugar da classificação geral absoluta da corrida. Já a dupla Filipe Rodrigues/Ricardo Mariano terminou a corrida no segundo lugar.

Na discussão pelo título saiu vencedor Vasco Melo após um animado duelo com José Manescas disputado até à última etapa do CNTT, que concluíram esta corrida em quarto e terceiro lugar respetivamente.