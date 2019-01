Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

O céu estará “muito nublado” e podem ocorrer alguns “períodos de chuva fraca”, no território continental, nesta quinta-feira. Os aguaceiros podem ser de neve “acima dos 1200 metros”. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores o sol marcará presença.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os “períodos de chuva fraca” passam “a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do início da manhã”.

Ainda na indicação deixada pelos especialistas do tempo, ocorrerá “queda de neve nas regiões norte e centro acima de 1200 metros, descendo a cota para 800/1000 metros”, até ao fim da manhã.

As temperaturas também vão ficar mais baixas, com Porto, Lisboa, Leiria, Évora e Beja a chegarem aos 13 graus de máxima, enquanto que Vila Real, Viseu e Portalegre só chegam aos 11, numa quinta-feira onde as máximas vão rondar os 16 graus no Algarve.

As localidades mais frias vão ser Guarda e Bragança, que não ultrapassam os seis e 10 graus, respetivamente, sendo que nestas localidades a mínima será de zero graus.

Aos dois graus de temperatura mínima chegam Braga e Vila Real, ao passo que no Porto são esperados cinco graus e em Lisboa oito, tal como em Faro.

Quanto a Aveiro espera uma mínima de cinco graus, enquanto que em Coimbra não passará dos quatro graus, tal como em Évora.

Nas ilhas os termómetros vão chegar aos 16 graus de máxima em Ponta Delgada, que terá uma mínima de 10 graus, enquanto que na Madeira as temperaturas vão oscilar entre uma máxima de 19 graus e uma mínima de 13 no Funchal.

Se nos Açores não está prevista a queda de aguaceiros, na Madeira não deverá chover com intensidade, ainda que possam ocorrer períodos de chuva ou aguaceiros “nas terras altas e vertentes norte”.

O IPMA deixa ainda um alerta por causa do vento que poderá ter rajadas de 80 quilómetros por hora na Madeira.