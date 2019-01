Motores A oitava etapa do Rali Dakar Por

A oitava etapa do Rali Dakar permitiu a Sebastien Loeb emergir como o ‘melhor dos outros’ atrás de Nasser Al-Attiyah na competição dos automóveis da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

O nove vezes Campeão do Mundo de Ralis esteve imparável na tirada que ligou San Juan de Marcona a Pisco, onde recuperou mais de sete minutos a Al-Attiyah e, mais do que isso, deixou para trás Stéphane Peterhansel, que se viu relegado para a quarta posição, atrás do seu companheiro de equipa Nani Roma.

Foram mais de 50 minutos que o vencedor do ‘Dakar’ de 2017 perdeu. Momento que, como outros, são recordados no resumo abaixo.