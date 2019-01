Moçambique recebe novos embaixadores e destaca aposta na economia

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano, José Pacheco, disse hoje em Maputo que a principal aposta da diplomacia do país lusófono recai na cooperação económica e atração de investimento privado.

“A tónica geral é de acelerarmos a cooperação económica, privilegiando as trocas comerciais e o investimento privado em Moçambique”, disse hoje José Pacheco aos jornalistas, na Presidência da República, em Maputo.

O chefe da diplomacia falava depois da cerimónia de entrega ao Presidente da República, Filipe Nyusi, de cartas credenciais de nove embaixadores em Moçambique, incluindo o novo diplomata do Brasil, Carlos Alfonso Iglesias Puente.

Antes de ser nomeado para Moçambique, o embaixador brasileiro exerceu o cargo, desde 2016, na Tanzânia.

No seu currículo conta, desde 1985, com serviços prestados nas embaixadas do Brasil na República Federal da Alemanha, Bolívia, Angola e África do Sul e nos consulados-gerais em Toronto (Canadá) e Barcelona (Espanha).

Moçambique recebeu hoje também as cartas credenciais de Yeo Sung-Jun (Coreia do Sul), Caroline Delany (Canadá), Hatem Elalfy (Egito), Eric Odoi-Anim (Gana), Marie-Antoinette Rose-Quatre (Seychelles), Johann Brieger (Áustria), Sohail Khan (Paquistão) e Andre Anguile (Gabão).