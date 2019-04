Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo, dia 28 de abril, mostra um dia de céu pouco nublado ou limpo e com uma pequena subida da temperatura. Para as ilhas é esperado um cenário completamente diferente, com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva fraca.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas.

As especialistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes antecipam também vento fraco a moderado, além de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral norte e centro.

As temperaturas devem registar uma subida, com os termómetros a oscilarem entre os 24 e os 10 graus no Porto e entre os 28 e 15 em Lisboa.

De resto, Santarém e Setúbal serão as zonas mais quentes do país, com a temperatura máxima a poder atingir os 30 graus. Por outro lado, a mínima de sete prevista para Braga e Bragança é o valor mais baixo.

Relativamente aos arquipélagos dos Açores e Madeira, o IPMA prevê um domingo com céu muito nublado e possibilidade chuva fraco e aguaceiros.

As temperaturas deverão oscilar entre os 18 e os 14 graus em Ponta Delgada e os 23 e 15 no Funchal.