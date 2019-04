Fórmula 1 Valtteri Bottas bate Lewis Hamilton pela ‘pole’ no Azerbaijão Por

Valtteri Bottas garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, depois de ter conseguido bater o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton na qualificação realizada hoje no traçado urbano de Baku.

Já sem a presença de Charles Leclerc, que bateu violentamente no muro durante a segunda sessão de qualificação, assistiu-se a um duelo pela ‘pole’ entre os dois pilotos da Mercedes e Sebastian Vettel.

Até ao último momento pensou-se que Hamilton conseguiria levar a melhor sobre o seu companheiro de equipa e também Vettel, mas Bottas jogou uma última ‘cartada’ e logrou na sua segunda tentativa realizar uma volta em 1m40,495s e superar o britânico por 59 centésimas de segundo.

Já Sebastian Vettel teve mesmo de se contentar com o terceiro registo, a 0,302s de Valtteri Bottas, com Max Verstappen a aproveitar a ‘ausência’ de Leclerc para se colocar no quarto lugar do ‘grid’ para a corrida de amanhã.

A não participação do monegasco da Ferrari na Q3 também permiyiu que Sergio Perez parta do quinto lugar para a corrida, depois do mexicano da Racing Point ter conseguido ser o melhor dos ‘outros’, sendo uma décima mais rápido que Daniil Kvyat, no único Toro Rosso a atingir a terceira qualificação.

Lando Norris esteve também em destaque ao ser o melhor representante da McLaren, já que foi o sétimo mais rápido, à frente de Kimi Raikkonen numa qualificação de má memória para a Renault, que viu Nico Hulkenberg ser logo eliminado na Q1.

De referir que na mesma curva oito onde bateu Charles Leclerc também já tinha colidido com as barreiras Robert Kubica na primeira sessão de qualificação, danificando também bastante o seu Williams.