Euromilhões Veja a chave do Euromilhões desta terça-feira Por

Acaba de ser sorteada a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 06 de abril de 2021. Veja os números e estrelas que valem um prémio de 17 milhões de euros.

A chave do sorteio desta terça-feira (028/2021, de 06/04/2021) é composta pelos números 02, 21, 37, 38 e 50, acompanhados pelas estrelas 07 e 08.

Os números do Euromilhões são publicados pelo PT Jornal, em última hora. Cabe ao leitor, no entanto, confirmar as chaves e eventuais prémios, nas plataformas oficiais do sorteio.