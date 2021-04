Nas Notícias Como deixar de fumar. Dez conselhos de especialistas Por

Deixar de fumar “não é tão fácil como parece”. Esta é uma expressão que se ouve repetidamente e que torna evidente as dificuldades de terminar com um hábito que só prejudica a saúde (e a carteira…).

Para quem quer acabar com o vício, o tempo não ajuda. De acordo com vários estudos, são precisos entre um a nove meses para que se assista a uma redução da tosse e da falta de ar. Pior ainda: só ao fim de 15 anos é que um ex-fumador passa a ter um risco de doença coronária equivalente ao de um não fumador.

Quem procura deixar de fumar tenta encontrar dicas e recomendações, deparando-se com uma variedade de respostas, umas mais acertadas, outras… nem tanto. Para esclarecer esta dúvida, a American Cancer Society (AMS), uma associação de saúde dedicada a combater o cancro, emitiu uma lista de dez recomendações, fundamentada em opiniões de especialistas na matéria.

Prepare-se com tempo

Raros são os casos de sucessos de quem deixa de fumar ‘de um dia para o outro’. Os especialistas recomendam que se planeie com antecedência. O fumador deve escolher um dia para o fazer e, até essa altura, deve identificar as rotinas e as situações em que ‘mais puxa’ a vontade, de forma a evitá-las ao máximo após a data escolhida para deixar de fumar. Deve também comunicar a decisão a familiares e amigos, criando uma rede de apoio para precaver recaídas.

Aponte os motivos

Nos momentos mais difíceis, quem está a tentar deixar de fumar tem a tendência a reavaliar a decisão. Por isso, deve fazer (antes do dia escolhido) uma lista dos motivos que levaram a essa decisão. E não faltam argumentos: é bom para a saúde (reduz o risco de doenças respiratórias crónicas, cardiovasculares e de cancro), melhora a autoestima (as manchas amarelas nos dedos e unhas vão desaparecendo, os dentes ficam mais brancos, o hálito melhora, recupera paladar e olfato…) e dá mais energia. Assim, quando duvidar se vai conseguir deixar de fumar, é só ler a lista para saber que tem de manter o esforço.

Cumpra a decisão

Chegado ao dia determinado, é preciso cumprir e deixar de fumar. Os cigarros que restarem, bem como todos os objetos relacionados (como cinzeiros ou isqueiros), devem ser eliminados. A AMS recomenda também que se adote uma prática de exercício físico e um passatempo (para ajudar a ‘esquecer’ a vontade de fumar).

Use a rede de apoio

Não precisa de passar por tudo sozinho. Procure apoio e dicas de quem já deixou de fumar, assim como a companhia de não fumadores, mais habituados a ‘encontrar’ ambientes sem fumo.

Reforce a decisão

Pode reforçar a decisão de deixar de fumar recorrendo ao apoio de outras técnicas, como a acupuntura.

Consulte um especialista

Não hesite em recorrer a um especialista. A síndrome de abstinência da nicotina é a principal ameaça a quem procura deixar de fumar.

Procure grupos de apoio

São muitos os que procuram deixar de fumar, pelo que as dúvidas e os receios são comuns. Há muitos grupos de apoio que ajudam a combater a depressão ou a ansiedade que pode surgir, partilhando ainda estratégias para responder às situações em que a vontade de fumar surge com mais vigor.

Aponte as ‘desculpas’

Quem tenta deixar de fumar consegue lembrar-se de vários motivos para ‘só mais um cigarro’. A AMS recomenda que, nesse momento, se aponte o motivo num papel. Ajuda a treinar a resistência e, quando esse motivo voltar a surgir, vê-lo na lista ajuda a perceber que já o superou uma vez.

Combata o desejo

Muitos ex-fumadores tiveram sucesso ao substituir o cigarro por alternativas saudáveis: quando surge a vontade de fumar, coma um palito de cenoura, frutos secos ou mastigue uma pastilha elástica sem açúcar. Inspire profundamente, consulte a lista de motivos e faça uma pausa até dez minutos, para que a vontade passe. Se preciso, recompense-se gastando parte do dinheiro que tem vindo a poupar desde que deixou de fumar.

Não desista

Estas recomendações da AMS foram dadas por especialistas, mas ainda assim as recaídas acontecem. O importante é que não desista: aprenda com o erro. Identifique o que falhou, para que não volte a acontecer.