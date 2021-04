Nas Notícias Como emagrecer e perder barriga em pouco tempo. Seis dicas úteis Por

Manter o peso controlado é uma rotina necessária ao bem-estar individual, com claros benefícios para a saúde, ajudando a prevenir ou a combater problemas como a diabetes e a hipertensão.

Quem deseja emagrecer e perder barriga deve, no entanto, ter certos cuidados, para que o organismo não reaja mal a esse esforço. Mas é possível reduzir o peso de forma controlada e em poucas semanas, bastando seguir todos os dias estas seis dicas que partilhamos.

Beber (muita) água entre as refeições

A água é um dos aliados mais importantes de quem procura emagrecer de forma saudável. Os nutricionistas aconselham o consumo de entre 1,5 a três litros de água por dia (o valor depende de cada caso), sendo que deve ser bebida entre as refeições, de forma a conferir saciedade e, consequentemente, diminuir o apetite.

A água tem ainda a vantagem de combater a retenção de líquidos, pois quanto mais se consome, mais urina é produzida, levando à eliminação de toxinas (o que, por seu turno, facilita o processo de emagrecimento). Quem assim pretender pode substituir a água por água de coco, chá (sem açúcar) ou sumos naturais (também sem qualquer adição de açúcar). Fora de hipótese estão bebidas alcoólicas, refrigerantes (ou sumos com açúcar) e bebidas achocolatadas.

Comer devagar, apreciando a refeição

Uma das técnicas mais eficazes para o controlo do peso é a forma como se encara a refeição. Ao comer devagar, aumenta-se a sensação de saciedade, com o cérebro a ‘informar’ o organismo de que não precisa de mais comida antes do estômago ficar cheio.

Ao mesmo tempo, quem come devagar aprecia melhor a refeição, apercebendo-se das diferenças entre os vários alimentos. Para uma melhor saciedade, devem consumir-se alimentos ricos em nutrientes e fibras, como verduras e frutas, que vão originar uma melhor regulação do organismo.

Comer pouco em quantidade, mas muito em variedade

Não vale a pena alinhar em dietas ‘radicais’, nem banir por completo os carboidratos: a melhor forma de emagrecer passa por uma alimentação rica em variedade e com moderação na quantidade.

Uma salada crua antes do almoço e do jantar ajuda a controlar a saciedade, assim como comer castanhas (cinco por dia) ou amendoins (dez por dia) entre as refeições. As frutas e legumes, ricos em vitaminas e fibras, também podem (e devem) ser consumidos ao longo do dia, em pequenas quantidades.

Corte (ou reduza ao máximo que consiga) o açúcar no café, no leite, no chá ou no iogurte. Nos iogurtes e nos sumos naturais (como referido atrás), adicione uma colher de sobremesa de sementes (como linhaça, gergelim ou chia).

Varie entre as fontes de carboidratos, escolhendo apenas uma por refeição: arroz integral, batata, feijão, lentilha, milho, ervilha ou fruta. Ao almoço e ao jantar, acrescente uma colher de sopa de azeite extra virgem, para ajudar à regulação do organismo. E não coma após se sentir saciado, ou por sensação de tristeza ou ansiedade.

Comer entre refeições

Uma maneira saudável e saborosa de emagrecer e perder barriga passa por ir ‘petiscando’ ao longo do dia, fazendo com que o apetite não vá aumentando até à hora da refeição. Para que isto resulte, deve comer alimentos pouco calóricos, mas ricos em nutrientes, como fruta (ao natural ou seca), castanhas ou amendoins (sempre em pouca quantidade).

Para manter o apetite sobre controlo, pode consumir um iogurte natural enquanto está a trabalhar ou pequenos lanches, como cenoura (em palitos), tomate (aos cubos, temperado com azeite e pouco sal), pasta de pepino e abacate (é só amassar em conjunto) ou um ovo cozido.

Praticar exercício físico

Emagrecer e perder barriga não passa apenas pela alimentação. Até para aumentar o seu bem-estar, pratique exercício físico com regularidade. Pelo menos três vezes por semana, dê um passeio a pé, uma volta de bicicleta ou uma corrida ligeira.

Há também muito exercício que podemos ir praticando ao longo do dia, quase de forma ‘invisível’. É o caso de subir e descer escadas, em vez de usar o elevador. Ou usar a paragem de autocarro (quando se vai para o trabalho ou para a escola) anterior à habitual, de forma a aumentar o percurso feito a pé. A seguir ao almoço, um passeio de dez minutos também ajuda a controlar o peso.

Registar o que se come

Há uma sexta dica útil para quem quer emagrecer e perder barriga em pouco tempo. Manter um registo do que se come ajuda a melhorar os hábitos alimentares, pois permite corrigir eventuais erros e ter uma maior consciência dos comportamentos corretos na hora de comer.

Esse registo deve ser feito de imediato (ou seja, logo após cada refeição), indicando a variedade e quantidade dos alimentos consumidos, bem como o humor que sentiu, de forma a perceber se a refeição pode influir no seu estado de espírito. Caso decida consultar um nutricionista, essa informação será ainda mais útil para a determinação de um plano alimentar específico para o seu caso.

O emagrecimento deve ser feito de forma saúdavel, tendo sempre em atenção as respostas que o organismo vai dando. Estar todos os dias a correr para a balança não ajuda, pois só cria ansiedade. Confira o peso uma vez por semana, sempre no mesmo horário e tendo à mão o registo que vai fazendo do que consome.