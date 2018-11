Fórmula 1 Valtteri Bottas dá o mote no primeiro dia de treinos no Abu Dhabi Por

Valtteri Bottas foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Abu Dhabi, que domingo encerra a temporada de Fórmula 1.

O finlandês da Mercedes realizou a sua melhor volta ao Circuito de Yas Marina em 1m37,136s na segunda sessão, onde conseguiu bater por 0,044s Max Verstappen, que aos comandos do seu Red Bull tinha sido o mais veloz na primeira sessão, quando rodou em 1m38,491s.

A 0,192s de Bottas, Daniel Ricciardo confirmou o bom andamento dos Red Bull na pista do Abu Dhabi, logrando o terceiro melhor tempo do dia, à frente de Lewis Hamilton, que ficou a 0,207s do seu companheiro de equipa. Graças a uma autorização da FIA o britânico Pentacampeão do Mundo ostenta o # 1 no seu Mercedes nesta última prova de 2018.

Hamilton não rodou tão rápido quanto Bottas, mas fez o suficiente para terminar o dia com o quarto registo, à frente de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, que nos dois Ferrari completaram o habitual lote dos seis melhores.

Romain Grosjean foi o mais rápido dos ‘outros’, no melhor dos Haas, num top dez completado ainda por Nico Hulkenberg, no melhor dos Renault, Kevin Magunssen, no segundo Haas, e por Esteban Ocon, no melhor dos Racing Point Force India.