Vídeo: 49 mil adeptos… no treino do Boca Juniors

Os adeptos do Boca Juniors preencheram o mítico ‘La Bombonera’, em Buenos Aires, na Argentina, para um treino que teve… 49 mil apoiantes nas bancadas, num cenário incrível, quando faltam poucas horas para defrontarem o eterno rival na final da Taça Libertadores (equivalente à Liga dos Campeões, na Euroa). Veja o momento no vídeo.

O Boca Juniors defrontará o eterno rival, o River Plate, na final da Taça Libertadores e em Buenos Aires não se fala de outra coisa.

Todas as atenções estão viradas para o duelo que se irá realizar neste sábado, e que já levou uma criança adepta do River a vender brinquedos para ter dinheiro para comprar um bilhete para o duelo.

Ora, a direção do Boca Juniors decidiu abrir as portas do treino aos adeptos e apareceram… 49 mil apoiantes que ficaram nas bancadas a apoiar a equipa no emblemático estádio ‘La Bombonera’.

O ambiente foi arrepiante como mostra o vídeo.