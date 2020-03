Fórmula 1 Se a corrida de Melbourne for cancelada “será por uma boa razão” diz Valtteri Bottas Por

Depois da McLaren se retirar do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, devido a um caso de coronavírus na equipa, muitas dúvidas se levantam quanto à realização da prova.

Os promotores da corrida de Melbourne estão a avaliar a situação, sobretudo depois da Organização Mundial de Saúde declarar uma pandemia o alastramento mundial do Covid-19.

Num ‘paddock’ cujo ambiente ficou bastante carregado depois da retirada da McLaren, há uma sensação de compreensão e até resignação. E Valtteri Bottas não tem dúvidas de que no pelotão da Fórmula 1 haverá compreensão para qualquer decisão que seja tomada em relação à realização ou não da prova deste fim de semana.

Para o finlandês da Mercedes a competição é qualquer coisa que numa situação como a atual passa para segundo plano: “Como equipa vamos recebendo algumas notícias e, evidentemente, há muitas pessoas que supervisionam tudo e estou certo que a segurança de todo o pessoal da equipa, de todos os fãs, de todas as pessoas implicadas, é muito importante. E estou certo que estão a tratar do assunto”.

“Se há outras decisões tomadas para este fim de semana de corrida ou para outros, estou certo de que isso será feito por uma boa razão. Por isso não sei mais o que dizer, senão que quero bastante correr. Estamos aqui para correr e se formos autorizados a correr ficarei contente”, assume Bottas.

O titular do Mercedes # 77 refere também: “Muito provavelmente vamos utilizar as qualificações, mas vamos ver. Temos de esperar. Mas como já disse ficaremos contentes de poder correr, mas cabe à equipa calcular o risco de um eventual cancelamento. Gostaríamos que se fizesse a prova, mas se o risco for grande não a faremos. Por isso não há um grande problema”.