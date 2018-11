Sérgio Conceição lembra que Belenenses ainda não perdeu fora de casa

O treinador do FC Porto salientou hoje que o Belenenses, “a par de alguns grandes da Europa”, ainda não perdeu fora de casa, esperando, por isso, um jogo difícil na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

“[O Belenenses] É uma equipa que é fiel àquilo que são os seus princípios, gosta de ter bola, de jogar a partir de trás e tem ideias bem definidas. Dá-me a entender que fora dão mais atenção à sua ação defensiva, e isso traduz-se nesses bons resultados que têm tido fora de casa. Nós esperamos um jogo difícil, assumimos essa responsabilidade de ter de ganhar porque somos o FC Porto. Queremos demonstrá-lo não só pelas camisolas ou pelo símbolo, mas sim pela atitude que vamos ter no jogo”, referiu Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, o treinador salientou ainda a dificuldade em “mudar o ‘chip'” depois de uma paragem nas provas nacionais para os jogadores representarem as respetivas seleções.

“É difícil. Essa gestão e esse lado emocional dentro do balneário é mais difícil para um treinador gerir hoje em dia. Nuns momentos existem uns problemas, noutros momentos outros, e neste momento muita gente esteve fora, com conversas diferentes no seu dia a dia. Chegar aqui e ter logo um jogo a doer, a eliminar contra o Belenenses… É o meu trabalho e da equipa técnica manter o nível que tínhamos antes da paragem”, frisou.

O técnico dos ‘dragões’ abriu ainda “uma exceção” e, depois de dizer que não iria revelar quem seriam os titulares na partida frente ao Belenenses, revelou que Tiquinho Soares vai ser o ponta de lança titular.

Sérgio Conceição garantiu ainda que Brahimi “está bem” e “em condições” e que é possível que seja utilizado este sábado, depois de ter sido dispensado da seleção da Argélia por lesão e apenas ter voltado a integrar em pleno os treinos do FC Porto na passada terça-feira.

“Teve um problema ou outro, nomeadamente num tornozelo, com alguma fadiga muscular. Foi exatamente a razão de não ter representado a seleção. Teve algum período de descanso. Treinou toda a semana, está em condições”, finalizou.

O FC Porto recebe o Belenenses, às 20:45 deste sábado, no Estádio do Dragão, num encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.