Fórmula 1 Confinamento permite a Valtteri Bottas "apreciar mais" a sua profissão de piloto

A atual situação de pandemia de coronavirus faz com que Valtteri Bottas dê mais valor à sua profissão de piloto.

O finlandês da Mercedes é um dos 20 pilotos da Fórmula 1 que é remetido à obrigação de confinamento domiciliário, o que o levou a uma reflexão e a apreciar ainda mais a sua profissão privilegiada.

Num vídeo postado na rede social YouTube Bottas confessou: “É a primeira vez que passo tanto tempo fora de um monolugar desde a minha entrada na Williams, quando era piloto de testes (em 2010).Isto faz-nos também apreciar mais as coisas da vida. Não há dúvida que quando estiver no monolugar direi a mim mesmo a sorte que tenho por ser piloto de F1”.

O finlandês recordou também a situação estranha que se viveu em março quando o Grande Prémio da Austrália foi cancelada, e atmosfera que reinada no ‘paddock’ era algo nunca visto. “Na sexta-feira de manhã cruzei-me com alguns pilotos. Falamos da melhor forma de cada um regressar a casa. Olhávamos para os nossos telemóveis para perceber quais eram os voos disponíveis. Era estranho”, lembra.

As corridas de simulador têm sido uma constante para muitos pilotos, mas não para Valtteri Bottas, que não tinha um simulador em casa no início da pandemia: “Recebi um recentemente. Agora tenho de perceber o que fazer para ter um bom ‘setup’. Talvez no futuro me vejam participar nestas competições”.

Outra ocupação do piloto do Mercedes # 77 tem sido as sessões de treino físico, que são obrigatórias para um atleta de alta competição. Por isso começou a treinar na bicicleta que tem em casa, ou não fosse a sua companheira a ciclista profissional Tiffany Cromwell.

Valtteri também visto em casa “antigas corridas (de F1) que voltam a ser transmitadas”. O que o faz ficar ainda mais ansioso por voltar ao ‘cockpit’ do seu W11. Fazer corridas sem público “será muito bizarro”, nomeadamente com os pódios. “Mas a segurança sanitária terá de ser ótima”, reconhece.

O vídeo postado pelo finlandês ‘fala’ por si.