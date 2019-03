Fórmula 1 Valtteri Bottas com ex-engenheiro de Hamilton em 2019 Por

Valtteri Bottas vai contar com um novo engenheiro de corrida no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2019, que será nada menos que o ex-técnico de Lewis Hamilton.

O finlandês da Mercedes debateu-se com várias dificuldades na época passada, e agora terá Ricciardo Musconi, que trabalhou no monolugar do campeão do Mundo noutra posição.

“A minha preparação não mudou. O que é novo é o meu novo engenheiro de corrida. Tony Ross foi para o projeto de Fórmula E da Mercedes e agora eu tenho Riccardo Musconi, que era engenheiro de performance do carro de Lewis Hamilton”, adiantou Bottas à publicação alemã Bild.

O finlandês admitiu também que o arranque da nova época será crucial para si: “É muito importante. A primeira metade da época até à pausa de verão é a chave para um bom ano. Vimos isso em 2018. Quando estava tão atrás de Lewis nos pontos a equipa concentrou-se nele para garantir o campeonato de pilotos. Por isso tenho de marcar bons pontos desde o começo do ano”.

Para além da equipa, será Esteban Ocon a fazer pressão sobre a exibição de Valtteri Bottas, já que o francês, dispensado pela Racing Point após uma excelente temporada está mais determinado do que nunca a regressar à grelha da Fórmula 1 em 2020. Isto apesar do finlandês não admitir isso.

“Não coloco em mim próprio mais pressão do que em anos anteriores. Tenho de ser fiel e se me empenhar a equipa ficará satisfeito. Se não então não mereço este lugar na Mercedes. Vou dar tudo e ver onde me situo”, garantiu Bottas, que também não quer figurar como um ‘eterno segundo’ no seio da sua equipa. “Quero ser Campeão do Mundo e quero fazer tudo para isso. Lewis é apenas humano e no final do dia, mesmo se ele é extremamente talentoso”.