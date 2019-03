Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo mostra uma pequena subida da temperatura mínima, num dia com períodos de céu muito nublado. As ilhas podem esperar um cenário semelhante, com a possibilidade de chuvisco a afetar os Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no litoral até final da manhã, diminuindo de nebulosidade nas regiões do interior a partir do meio da tarde.

As especialistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues antecipam a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho, além de um acentuado arrefecimento noturno na generalidade do território continental.

Apesar disso, é esperada uma pequena subida da temperatura mínima.

Assim, são previstas temperaturas entre os 16 e os 11 graus para o Porto, face à temperatura máxima de 20 graus em Lisboa.

Castelo Branco e Faro serão as zonas mais quentes do país, onde o mercúrio pode atingir os 23 graus. Em contraponto, a temperatura mais baixa de Portugal serão os quatro graus previstos para a Guarda.

Em relação às ilhas, o IPMA antecipa um domingo com períodos de céu muito nublado, com os Açores a poderem sentir algum chuvisco ou chuva fraca.

As temperaturas serão entre os 17 e os 13 graus para Ponta Delgada e os 23 e 16 graus para o Funchal.