Ciência Vacina para a covid-19 disponível "dentro de um ano", antecipa a OMS

Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), revelou hoje que a vacina para a covid-19 deverá estardisponível “dentro de um ano” ou menos”.

“De acordo com as estimativas de que dispomos, haverá uma vacina disponível dentro de um ano”, começou por avançar o responsável, no Parlamento Europeu.

“Se o processo for acelerado, poderá ser menos do que isso, mas em apenas alguns meses”, acrescentou.

A estimativa é arriscada porque “nunca houve nenhuma vacina para o coronavírus”, alertou Tedros Ghebreyesus.

No entanto, há “muitos cientistas a trabalhar nisto e já existem mais de 100 vacinas candidatas”, estando uma já “em fase avançada”.

“Tem de ser um bem público e mundial, de acesso equitativo e terá de haver consenso em todo o mundo”, pelo que é preciso “compromisso político”, complementou.