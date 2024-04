Nas Notícias Organização Mundial de Saúde lança aplicação para avaliar a acuidade visual Por

A Organização Mundial de Saúde (OMS) acaba de lançar a App WHOeyes, uma aplicação gratuita para dispositivos móveis, que avalia a acuidade visual de perto, a acuidade visual de longe, e fornece mensagens educativas sobre como as pessoas podem proteger seus olhos.

A aplicação já está disponível em português e foi traduzida pelo Conselho Lusófono de Optometria onde se inclui a Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO).

A WHOeyes está disponível para os dois sistemas operativos IOS e Android, e é compatível com aparelhos móveis, como smartphones ou tablets. Esta aplicação é adequada para qualquer pessoa com mais de 8 anos de idade.

“A acuidade visual é a avaliação mais comum da função visual. É uma medida simples, não invasiva e fundamental para determinar a presença de deficiência visual. Um teste de acuidade visual mede a capacidade de uma pessoa identificar ou distinguir claramente um objeto ou letra a uma determinada distância” afirma Raúl de Sousa, presidente da APLO.

Muitas pessoas que experienciam deficiência visual não têm consciência disso. Consultas regulares de saúde da visão podem garantir que a deficiência visual seja identificada o mais cedo possível, para que possa agir e continuar a usufruir da sua visão.

O princípio da WHOeyes é baseado na forma como um profissional de saúde da visão avalia a sua visão utilizando uma tabela de acuidade visual num ambiente clínico.

A letra “E” será mostrada em diferentes tamanhos e direções. Deverá identificar a direção para qual a extremidade aberta do “E” está voltada.

Se responder corretamente, o tamanho da letra “E” vai diminuindo, tornando o teste mais difícil, assim como quando você observa as linhas com letras mais reduzidas numa tabela de acuidade visual.

A app WHOeyes apresenta uma pontuação entre 0 e 100% e uma fração no final do teste de acordo com a sua acuidade visual. A deficiência visual é diagnosticada e classificada com base na acuidade visual.

Deficiência visual de longe:

Leve – acuidade visual pior que 6/12 até 6/18

Moderada – acuidade visual pior que 6/18 até 6/60

Severa – acuidade visual pior que 6/60 até 3/60

Cegueira – acuidade visual pior que 3/60

Deficiência visual de perto:

Acuidade visual de perto pior que N6 ou M.08 a 40cm.

“A maioria dos casos de deficiência visual pode ser prevenida ou tratada. É possível ter deficiência visual sem se aperceber. É melhor obter um diagnóstico precoce e tomar as medidas necessárias para resolver a causa da deficiência visual. Mesmo no caso de ter uma boa visão, deve consultar regularmente um profissional de saúde da visão, para avaliar os seus olhos. Isto é necessário porque nem todas as condições oculares causam imediatamente deficiência visual percetível” conclui Raúl de Sousa.