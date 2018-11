Motores Um ponto bastou para Gabriele Tarquini ser campeão no WTCR Por

Que final da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). Nas duas corridas disputadas este domingo em Macau Fréderic Vervisch e Esteban Guerrieri venceram, mas o título foi para Gabriele Tarquini.

O piloto italiano – o mais veterano do pelotão (56 anos) nem começou bem o dia, ao sofrer danos no seu Hyundai no começo da corrida 2 do fim de semana. Um acidente coletivo na curva do Hotel Lisboa que o obrigou a rumar às boxes e desistir.

Tarquini via a sua ‘vida a andar para trás’, já que o seu rival na disputa do título, Yvan Muller, terminava esse primeiro confronto do dia na quarta posição e ficava mais próximo em termos pontuais. Mas a decisão do campeonato ficava para a derradeira corrida do ano.

Só que Muller precisava de terminar entre os três primeiros e que Tarquini ficasse para lá do sétimo lugar. O francês arrancou bem e chegaria rapidamente ao quinto posto, mas depois deparou-se com um Norbert Michelisz inultrapassável.

Companheiro de equipa de Gabriele Tarquini na equipa BRC, o piloto húngaro não facilitou, não dando qualquer espaço a Yvan Muller, que acabaria a corrida no quarto posto depois de Jean-Karl Vernay ‘esbanjar’ a terceira posição ao não evitar uma saída contra os rails na curva do Hotel Lisboa.

O abandono do francês do Audi da WRT teve como consequência a promoção de Michelisz ao terceiro posto, sendo que a uma volta do fim Tarquini perdeu a nona posição para Nathanael Berthon, o que o fez ganhar o campeonato por somente um ponto.

A vitória de Esteban Guerrieri na última corrida da época – a sua segunda da época – foi ‘tirada a ferros’, já que Robert Huff não deu um minuto de descanso ao argentino, que com este resultado ‘selou’ a terceira posição no campeonato.

Já o êxito de Fréderic Vervisch no primeiro confronto do dia confirmou a maior velocidade de ponta dos Audi RS3 LMS TCR no Circuito da Guia, já evidenciado pelo triunfo de Jean-Karl Vernay no sábado, numa corrida que também valeu pela forma como Timo Scheider defendeu a segunda posição dos ataques de Yvan Muller.

Classificação

Corrida 2

1º Fréderic Vervisch (Audi) 8 voltas

2º Timo Scheider (Honda) + 1,173s

3º Yvan Muller (Hyundai) + 2,132s

4º Kevin Ceccon (Alfa Romeo) + 5,608s

5º Esteban Guerrieri (Honda) + 6,422s

Corrida 3

1º Esteban Guerrieri (Honda) 13 voltas

2º Robert Huff (Volkswagen) + 2,369s

3º Norbert Michelisz (Hyundai) + 3,354s

4º Yvan Muller (Hyundai) + 4,488s

5º Yann Ehrlacher (Honda) + 5,376s