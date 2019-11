Motores Yvan Muller e Andy Priaulx ganham no WTCR em Macau Por

Yvan Muller, na segunda corrida, e Andy Priaulx na terceira, foram os vencedores da Taça do Mundo de Carros de Turismo na Corrida da Guia do 66º Grande Prémio de Macau.

Para o francês foi a segunda vitória do fim de semana enquanto que para o britânico foi a primeira do ano do seu regresso ao campeonato mundial da disciplina, fazendo com que apenas a Lynk & Co conhecesse o sabor do triunfo no antigo território do Extremo Oriente,

Na corrida 2 Yann Ehrlacher partia da ‘pole-position’ depois da penalização de quatro lugares aplicada a Esteban Guerrieri e, sem qualquer surpresa, o francês da Lynk & Co deixou-se passar por Thed Bjork logo após a largada, para antes do Hotel Lisboa fazer o mesmo com Yvan Muller.

Melhor colocados no campeonato, a equipa Cyan Racing queria capitalizar o máximo de pontos para os seus pilotos ainda na discussão pelo título, sendo que logo depois Bjork também deixou passar Muller, já que o francês está melhor colocado que o sueco.

Ehrlacher ainda chegou a rodar uma volta no terceiro posto, mas na segunda passagem pela curva do Hotel Lisboa Guerrieri deixou-o para trás, no que foi de imediato imitado por Kevin Ceccon, Johan Kristoffersson e Nicky Catsburg.

Mas não tardou a que Ceccon atacasse Guerrieri e ganhasse o terceiro posto ao argentino da ALL-INKL Munnich, que passou a ter de se preocupar com Kristofferson, que tentou passá-lo mas falhou uma passagem de caixa. O que permitiu ao sul-americano ficar em quarto e perder o quinto posto para Catsburg.

O holandês da Hyundai passou então a atacar Guerrieri, apostado em roubar pontos a um dos principais adversários de Norbert Michelisz no campeonato, numa altura em que o húngaro da Hyundai rodava apenas na 12ª posição.

Por várias vezes Catsburg tentou a ultrapassagem a Esteban Guerrieri, quer na curva do Mandarim Oriental quer na travagem para o Hotel Lisboa, mas o sul-americano do Honda foi-se defendendo, e a uma volta do fim da corrida o holandês optou por perder posições, de modo a Michelisz ganhar um lugar e assim mitigar um pouco a perda de pontos para Muller, que somou a sua segunda vitória do fim de semana, e para Guerrieri.

Já Tiago Monteiro partiu de penúltimo (25º) mas terminaria em 18º, mercê de vários incidentes à sua frente, o último dos quais envolvendo o seu companheiro de equipa Attila Tassi, no Hotel Lisboa.

Apesar de largar da ‘pole-position’ para a corrida 3, Rob Huff deixou-se surpreender por Andy Priaulx, que sem necessidade de ajudar Yvan Muller, como fez no confronto de sábado, quando abdicou de um pódio para favorecer o francês, foi ‘com tudo’ para tentar o seu primeiro triunfo da época.

Depois o piloto da ilha de Guernsey nunca mais largou o comando, apesar de pressionado até final pelo seu compatriota da Sebastien Loeb Racing. Negar-lhe-ia a vitória e permitiria à Lynk & Co sair totalista de triunfos em Macau.

Atrás dos dois primeiros Jean-Karl Vernay rodou como uma ‘sombra’, mas apenas durante as primeiras voltas, já que depois foi perdendo terreno, ainda que mantendo Johan Kristoffersson atrás de si, já que Nicky Catsburg foi um distante quinto classificado, mais preocupado em suster a pressão dos Lynk & Co atrás de si,

Para além de novo êxito, a marca chinesa ainda pôde celebrar uns pontos adicionais para Yvan Muller, que foi sexto depois de Thed Bjork ceder um lugar ao francês, deixando-o a apenas 11 pontos do líder do campeonato, Norbert Michelisz, apenas 12º neste confronto. Esteban Guerrieri é segundo depois de ter ‘fechado’ esta corrida no 10º posto, sendo novamente o melhor homem dos Honda, numa prova onde Tiago Monteiro foi 19.

O campeonato decide-se assim dentro de um mês em Sepang na Malásia, sendo que tanto Michelisz, como Guerrieri ou Muller podem ser campeões.

Classificação

Corrida 2

1º Yvan Muler (Lynk & Co) 8 voltas

2º Thed Bjork (Lynk & Co) + 0,455s

3º Kevin Ceccon (Alfa Romeo) + 0,932s

4º Esteban Guerrieri (Honda) + 1,896s

5º Johan Kristoffersson (Volkswagen) + 5,305s

Corrida 3

1º Andy Priaulx (Lynk & Co) 11 voltas

2º Rob Huff (Volkswagen) + 0,352s

3º Jean-Karl Vernay (Audi) + 1,193s

4º Johan Kristoffersson (Volkswagen) + 1,855s

5º Nicky Catsburg (Hyundai) + 20,030s