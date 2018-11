Motores Sebastien Ogier Campeão do Mundo de ralis pela sexta vez Por

Sebastien Ogier sagrou-se Campeão do Mundo de ralis pela sexta vez, depois de ver os seus dois rivais na luta pelo título ficarem pelo caminho no Rali da Austrália.

O francês da M-Sport Ford, que tinha partido para a terceira e última etapa desta derradeira prova do WRC 2018 a mais de 1m44s de Ott Tanak, viu o estónio desistir a duas classificativas do final.

O piloto da Toyota, que precisava de vencer e que Ogier não fosse além da sétima posição no país dos cangurus, largou para este último dia do rali na liderança, mas na terceira classificativa da etapa (Sapphire 1) saiu de estrada e começou a comprometer a sua ambição no campeonato.

Tanak ainda prosseguiu em prova, na segunda posição, mas três especiais depois foi obrigado a abandonar. Isto depois de também Thierry Neuville ter ficado pelo caminho na classificativa anterior, depois de embater com o seu Hyundai numa árvore, quando se encontrava na oitava posição.

O percalço de Ott Tanak permitiu a Jari-Matti Latvala ‘saltar’ para o comando, com mais de meio minuto de vantagem sobre Hayden Paddon, que aos poucos se foi aproximando da frente do rali, tirando partido do atraso de Mads Ostberg e também do facto de Esapekka Lappi, no segundo Toyota ‘sobrevivente’, não ter conseguido acompanhar o ritmo do neozelandês da Hyundai.

Por ‘entre os pingos da chuva’ foi passando Sebastien Ogier, que depois de recuperar parte do atraso sofrido no primeiro dia – por ir a ‘limpar a estrada’ para os adversários – conseguiu ir mantendo tempos entre os sete/oito primeiros para se manter perto dos cinco da frente, onde conseguiria entrar finalmente com o abandono de Tanak. A vitória na ‘Power Stage’ foi a ‘cereja no topo do bolo’ para o gaulês.

“A temporada foi tão intensa, tão difícil, que este sexto título também se deve muito à equipa, que foi incansável para me dar um carro que esteve sempre em condições impecáveis”, declarou o Campeão do Mundo no final da ‘Power Stage’.

Depois dos percalços sofridos nos dois primeiros dias Craig Breen e Andreas Mikkelsen procuraram recuperar do enorme atraso sofrido, mas se o irlandês da Citroën conseguiu terminar na sétima posição e recolheu os pontos correspondentes, os mais de 43 minutos de desvantagem sofridos pelo norueguês da Hyundai impediram-no de terminar no top dez e consequentemente nos pontos.

Classificação Final

1º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) 2h59m52,0s

2 º Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai) + 32,5s

3º Mads Ostberg/Torsten Erikssen (Citroën) + 52,2s

4º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota) + 1m02,3s

5º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 2m30,8s

6º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 3m05,1s

7º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 8m59,0s

8º Alberto Heller/Juan Diaz (Ford) + 22m28,5s

9º Steve Glenney/Alan Sarandis (Skoda) + 27m01,8s

10º Jourdan Serderidis/Lara Vanneste (Ford) + 35m14,1s